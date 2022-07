La Cie Chalonnaise Tout simplement Nous TsN présentera 'Block'

Info-Chalon avait assisté en avant-première, en mai dernier, à cette création qui regroupe les chalonnais Rachid Kassi, Jérémy Pirello et Leto.

‘Block’ est un projet collectif, est-ce difficile d'écrire à plusieurs mains ?

Je dirais que c’est à double tranchant, plusieurs têtes pensantes est forcément un résultat plus riche. La difficulté, en revanche, est de trouver une harmonie sur l’addition des idées maintenues. Nous sommes fiers de la finalité qui évoluera au fil du temps, de représentations en représentations.

Comment les danseurs qui vous accompagnent sur scène et issus de la formation professionnelle de danseur-interprète Espace de Rue se sont-ils emparés de cette création ?

Nous avons fait une audition de recrutement pour ce projet. D’entrée, nous avons capté qui avait cette sensibilité que nous recherchions dans ‘Block’, une fois l’équipe constituée nous avons longuement discuté du projet et du fond artistique à nos interprètes pour qu’ils puissent vivre l’instant ‘Block’ sur scène.

‘Block’ s'adresse-t-il à tous les publics ?

Effectivement, la pièce est tout public. D’ailleurs, il est curieux de constater qu’une compagnie Hip-Hop puisse faire pleurer les gens. C’est une première pour TsN et il est rare en effet de trouver des larmes en fin de spectacle dans notre culture. Les retours sont totalement variés, certains se projettent dans des moments vécus, d’autres dans un constat qui est réel ; celui de « qu’est qu’on nous a pris ces dernières années et comment avons pu faire face à la situation de l’enfermement, tant physique que mental ».

Pour en savoir plus : "BLOCK un spectacle de danse écrit à plusieurs mains et fruit de la rencontre d'un directeur de compagnie, de deux chorégraphes danseurs et d'un rappeur/slameur. BLOCK comme le béton de nos villes et de nos quartiers. BLOCK comme les liens invisibles mais puissants qui nous relient les uns aux autres. BLOCK comme une interrogation... Sur ce que nous sommes... Et ce que nous serons. Pièces pour 7 danseur.euse.s "

SBR - Visuel et photos transmis par Jérémy Pirello pour publication.