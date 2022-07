La rue de Strasbourg à Chalon en souffrance ? Les commerçants dénoncent la méconnaissance des lieux

Venir un lundi quand presque tous les restaurants de l’Île Saint Laurent sont fermés et aller chercher une polémique dont les commerçants se seraient bien passés en titrant sa ‘Une’ du journal du 17 juillet Chalon-sur-Saône : « La rue de Strasbourg en souffrance » a eu le don de faire bondir les restaurateurs et les commerçants de cette rue. Mais surtout, tout le monde se demande bien qui a pu faire venir un jeune journaliste du journal local pour oser titrer « La rue de Strasbourg en souffrance » qui, il faut bien le dire, provoque une contre publicité de cette rue qui est actuellement en plein essor, affirment les commerçants.

Info-chalon a sillonné donc l’ensemble de la rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône du numéro 14 au numéro 64 pour donner la parole à certains commerçants (restaurateurs et autres) pour constater l'unanimité : cette rue est en plein essor, très animée et très dynamique.

Fabien, restaurant ‘Aromatique’, 14 rue de Strasbourg : « Cet article est entièrement faux mais surtout tout le monde se demande et voudrait savoir qui a ordonné la venue de ce journaliste et de cette recherche sur notre rue. Déjà le journaliste du JSL est venu sur un jour de fermeture de nombreux restaurants donc comment oser titrer que la rue est en souffrance ? C’est un peu gros et honnêtement, je ne le pense pas du tout ! Parce que là en ce moment, il y a du monde la semaine comme le week-end et le soir comme le midi mais c’est vrai que c’est mieux de venir aux moments des services que pendant la fermeture ou la pause. C’est vraiment un article qui ne fait aucune publicité pour notre rue et il faut penser aux quelques commerces qui sont en vente cela ne va pas les aider. Cet article est totalement faux ! Me concernant par exemple, cela fait 10 ans que nous sommes là et nous en sommes très contents. Et je ne parle pas que pour les restaurants, il y a aussi deux bars à côté qui tournent plein pot. Il y en a un autre au milieu de la rue qui marche bien ! Il y a la brasserie qui a été reprise qui ne se plaint pas, même les nouveaux restaurants comme le Bocas font le plein. J’ai été voir mes collègues et personne à l’air de se plaindre donc il faudrait vraiment savoir le but de cet article. Quant au journaliste qui est venu, s’il est passe à 16 heures un lundi, c’est sûr qu’il n’a pas dû trouver grand monde car entre les fermetures des restos et notre heure de pause la rue est vide ! ».

Pierre, restaurant ‘Le Grill Saint Vincent’ 22-24 rue de Strasbourg : « Alors le journaliste qui est venu, soit il comprend rien à ce qu’on lui dit ou alors il interprète ça comme il veut. C’est un article assez bizarre et mensonger car quand il est venu me voir je lui ai juste expliqué que cela marchait très bien, que l’on était complet tous les jours, que l’Ile Saint Laurent avait une belle dynamique depuis quelques années et qu’elle était sur une pente ascendante. D’ailleurs, je crois que pour nous l’élément déclencheur a été l’installation des deux bars au bout de la rue qui nous a donné un petit peu plus de visibilité car il y a toujours du monde en terrasse, du monde qui passe et même si ce n’est pas forcément la clientèle des restos, c’est très attractif pour la rue. On refuse du monde tous les jours et on est complet tous les jours. Donc un article comme celui là nous fait une contre publicité et c’est vraiment à l’inverse de ce qui se passe réellement dans la rue ! ».

Arnaud, ‘Brasserie Saint Laurent’ 44 rue de Strasbourg : « Alors je ne comprends pas du tout cet article car pour moi tout va bien merci, je ne souffre pas du tout. Il y a du monde en terrasse donc ce n’est pas moi qui va cracher dans la soupe. J’ai repris ce commerce depuis 1 an et on travaille super bien et on est très contents d’être là. Nous sommes situés en plein milieu de la rue de Strasbourg et on travaille bien aussi ! ».

Cléau, restaurant ‘Bocas’ 54 rue de Strasbourg : « Nous sommes installés ici depuis le 18 juin 2022, comme vous le voyez nous sommes de l’autre côté de la rue et je peux vous dire que l’on travaille très bien. Les gens sont très curieux et très réceptifs à ce que l’on fait, c'est-à-dire de la cuisine un peu différente des autres car avec des influences caribéennes car moi j’ai vécu au Panama pendant 8 ans. Non vraiment cela se passe très bien, d’ailleurs nous sommes victimes de notre succès car ils nous arrivent de refuser du monde quand on est complet ! ».

Lucie, Boulangerie 64 rue de Strasbourg : « Tout simplement, suite à cet article je voudrais dire que dans cette rue, il n’existe pas seulement les restaurant set des bars mais qu’il y a des autres commerces, sauf que pour voir s’il y a du monde, il faut venir à 9 heures du matin et vous verrez qu’il y a du monde effectivement et pas l’après midi vers 16 heures. D’ailleurs nous les autres commerçants aux horaires normaux nous avons de plus en plus de monde et nous constatons que cela bouge de plus en plus dans cette rue. Il y a maintenant deux coiffeurs, 2 esthéticiennes, la pharmacie… et c’est vrai qu’il y a 7 ans, il n’y avait pas tous ces commerces. Donc forcément que cette rue bouge sinon tout ce serait arrêté mais là, actuellement la rue de Strasbourg est en pleine essor avec beaucoup de diversité. Mais c’est vrai que si vous venez faire un reportage le lundi quand les commerces sont fermés, la rue est très calme ! En tout cas cet article ne reflète en rien de ce qui se passe dans notre rue ! ».

J.P.B