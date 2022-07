Festival ‘Chalon dans la Rue’ 2022 : La compagnie ‘Rouages’, un spectacle à ne pas manquer !

Le photoreportage info-chalon.com

Sortie de résidence de l’Abattoirs récemment (avril 2022) la Compagnie ‘Rouage’, une troupe de cirque en extérieur présentait la répétition de son spectacle 'Wonder Petrol' dans le In (Pastille 46) en avant première du festival ‘Chalon dans la Rue 2022’ devant 400 personnes, ce mercredi soir, place Mathias à partir de 21 heures 45.

Devant un public conquis, les six artistes qui oscillent autour d’une grue ont présenté une comédie circassienne faite de danse, de musique, de chant et d’acrobaties… sur le thème ‘Un monde faisant face à une pénurie de pétrole’.

Les six circassiens, à la fois équilibristes, trapézistes, danseurs et funambules autour de leur grue, vont s’approprier cet objet et joueront aussi bien de la tronçonneuse sur des grumes de bois, que dans la sciure ou même dans un frigo.

La musique quant à elle assez rythmée, sera accompagnée d’un chant en live viril et sensuelle à la fois ! ».

Pour en savoir plus : « Ce soir, ça fera six mois que le monde fait face à une pénurie de pétrole. Sur un contrefort alpin, un petit groupe de personnes découvre la vie autrement. Lorsqu’ils vont tomber par hasard sur un jerrican plein d’essence, le carburant prendra alors une odeur de parfum. Wonder Petrol est un spectacle d’anticipation de rue, une fable circassienne, dansée et musicale, pour se confronter avec poésie à une réalité toute proche, celle de la fin proche de l’ère pétrolière. Sous une imposante grue, six personnages vont faire face au vertige de demain en s’interrogeant sur leurs rêves d’hier ! ».



Création collective du Cirque Rouages. Idée originale : Aurélien Prost

Avec : Émilien Agate – acrobate, équilibriste Nicolas Mayet – danseur, acrobate Pià Bautista – trapéziste Aurélien Prost – funambule

Anaïs Ilahiane – musicienne, chanteuse Zoranne Serrano – danseuse



