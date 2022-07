AVIS DE DECES - Monsieur René FERREAUX

LONS-LE-SAUNIER - MACORNAY - PARIS - SAINT-GERMAIN-LES-BUXY



Monsieur Pascal FERREAUX,

son fils ;

Monsieur Romain FERREAUX et Anouk,

son petit-fils et sa compagne ;

Niels, son arrière-petit-fils ;

Monsieur et Madame Pierre FERREAUX, son frère,

sa belle-sœur et leurs enfants ;

Madame Jacqueline FERREAUX,

sa belle-sœur et ses enfants ;

les familles FERREAUX et GUICHARD, tous ses neveux, nièces et cousins

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René FERREAUX

Ancien Directeur du Conservatoire de musique de Lons-le-Saunier

survenu à Lons-le-Saunier dans sa 89e année.

Une cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Varennes-le-Grand lundi 25 juillet 2022 à 10h30.

René repose au funérarium de Lons-le-Saunier où des visites peuvent lui être rendues.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Antoinette

décédée en 2019

son frère,

Michel

décédé en 1997.