BASKET (Pro B) : Mattias MARKUSSON (2m17) signe à l'Elan Chalon pour 2 saisons

L'Elan Chalon annoncer la signature de Mattias MARKUSSON pour les deux saisons à venir.

Agé de 26 ans, ce pivot de grande taille (2,17m) s’est révélé la saison passée en République Tchèque au sein du club d’Opava, finaliste du Championnat face à l’ogre Nymburk. En 50 matchs, il a cumulé 14,4 points à 67,4% de réussite, 11,3 rebonds (N°1 dans tout le pays) et 1,2 contres pour une évaluation de 24,6 en 26 minutes de moyenne. Opava a également disputé 6 matchs de Fiba Europe Cup où en un peu moins de 26 minutes, il produisait 10,5 points et 9 rebonds.



Mattias débute véritablement sa carrière en Suède à Jamtland où ses statistiques en seconde division sont hors normes (17,4 points 12,3 rebonds et 2 contres qu’il est à peine âgé de 18 ans) lui offrant ainsi quelques minutes avec l’équipe pro (5.7 points, 4.2 rebonds et 7.6 d’évaluation en 2015/16).

Il part ensuite aux USA attiré par l’Université de Loyola Marymount au sein de laquelle il va passer 5 saisons. Il y progresse chaque année jusqu’à terminer sa dernière saison en 2020/2021 avec 9.7 points et 5 rebonds mais surtout en s’offrant le record de l’Université au pourcentage de réussite aux tirs avec un remarquable 59,9% sur l’ensemble de l’année !



International Suédois, il s’était notamment révélé lors du Championnat d’Europe U20 division B en 2015 où la Suède avait remporté la médaille d’argent. Cet été il a également disputé les deux matchs qualificatifs à la prochaine Coupe du Monde (2 points et 1 rebond en 5 minutes).



Mattias est la dernière recrue de l’Elan Chalon.