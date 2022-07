Avec le spectacle de la Compagnie du Oui « Cé Koi le sense de la vi ? », venez passer un excellent moment

Le clin d’œil info-chalon.com

Vendredi 22 juillet à 11 heures 30 , Square Chabas à Chalon-sur-Saône, avait été programmé dans la sélection Off, la ‘Compagnie du Oui’ qui présentait son spectacle ‘Cé Koi le sense de la vi ?'

Seule face à son auditoire venu nombreux, Maria Tallas ne se démonte pas et interroge son public lors de son spectacle sous la forme d’une conférence clownesque, le prenant même à partie certaines fois mais toujours dans une grande légèreté et avec beaucoup d’humour. Ce petit bout de femme qui déroule son one woman show de façon humoristique et poétique vous emmène vers une autre vision de la vie.

Envoyant des boutades les unes après les autres vos zygomatiques seront à rude épreuve et en même temps nous interpellent sur nos certitudes et nos convictions.

Un spectacle hautement recommandé qui vous plaira à coup sûr !

Une artiste qui fût d’ailleurs longuement ovationné à la fin de son spectacle par un public conquis.

J.P.B