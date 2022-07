Le préfet de Saône-et-Loire Julien Charles vient saluer les services mobilisés pour la sécurité du Festival Chalon Dans la Rue

Le photoreportage info-chalon.com

Vendredi 22 juillet à 18 h, le Préfet de Saône-et-Loire, Julien charles, assisté du sous-préfet, Olivier Tainturier et du Commandant de Police, Valérie Kosica sont venus rencontrer le maire de Chalon, Gilles Platret assisté de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Fabien Poirier, Directeur Général à la Culture et Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon pour faire un tour au PC sécurité de la Croix Rouge Française et de l’A.D.A.T 71 (Association Départementale d’Assistance aux transmissions)..

Sur place, ils ont été accueillis par l’Unité Sentinelle de Besançon, la Brigade Anti-Criminalité du commissariat de Chalon-sur-Saône, par la Police Municipale, par Pierre Desray, Vice-président territorial de Saône-et-Loire de la Croix Rouge Française, par Camille Monnot, Président local du chalonnais de la Croix Rouge Française, par Aurélien Chevalier, Directeur local de l’urgence et du secours de la Croix Rouge française et chef du dispositif Chalon dans la Rue et par le nombreux personnels qui composent le PC sécurité du Festival.

Lors de cette visite des lieux, Julien Charles confiait à info-chalon : « D’abord, il y a le plaisir de venir ici dans les rues de Chalon pour voir le festival et écouter l’ambiance du festival et puis c’est vrai que plus sérieusement à titre professionnel, c’est de saluer l’ensemble des services de l’Etat, de la collectivité, les associatifs, les bénévoles qui sont mobilisés pour que les choses se passent bien : donc Police Nationale, Police Municipale, le Ministères des Armées, la Mairie, la Croix Rouge, La Croix Blanche et l’ensemble des acteurs qui sont mobilisés. Je constate qu’il y a une organisation ici qui est très rodée en terme de sécurité et en terme de secours pour que les chose se passent bien. C’était aussi pour moi maintenant qu’on a un vrai Chalon dans la Rue en terme de fréquentation et que l’on a plus de Covid sur le dos, de saluer l’ensemble des acteurs de leur mobilisation et du sérieux de l’organisation ! ».

La visite s’est poursuivie sur le stand Espace Vannier de l’Association CAARUD 16 KAY (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogue).

Par la visite du Poste de secours de la Croix Rouge Française, implanté Avenue Mathias,

Et du camp d’hébergement.

