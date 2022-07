Chalon dans la Rue 2022 : retour sur la 3ème journée du festival (2/2)

Dès 18 heures et durant tout le festival, 5 lieux de convivialité permettent aux festivaliers de profiter de cette 35ème édition du festival des arts en espace public Chalon dans la Rue jusqu'au bout de la nuit (et même au petit matin).

Où se trouvent-ils ?

L'un des plus connus est celui du site de l'Abattoir qui accueille cette année le Rudeboy Crew et l'équipe du Hangar aux Gorilles, le terrain Vannier devenu la Cour des Belges menée par le Collectif Malunés, un autre bien connu des habitués du festival c'est bien entendu celui du Square Chabas avec la Place des Publics qui accueille le collectif Les Tanukis et les compagnies Bourgogne Franche-Comté, celui de l'école de l'Est avec un collectif surprise porté par le Petit Théâtre de Pain et le dernier des plus connus, celui du Parc Georges Nouvelle avec La Loupiote, un espace jeune public.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati