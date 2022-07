Brochettes, des idées originales pour nos barbecues

Avec les saucisses, les brochettes sont les stars de nos grillades ! Équilibrées et gourmandes, ces dernières présentent l'avantage d'être faciles à préparer, de cuire rapidement et de mélanger plusieurs ingrédients en même temps. Si, pendant longtemps, la traditionnelle brochette à base de bœuf, poivrons et oignons était indétrônable, ces dernières années, de plus en plus d'alternatives inédites ont fait leur apparition sur le gril. Voici quelques idées originales qui régaleront vos convives...



DES ASSOCIATIONS AUDACIEUSES

Si vous ne pouvez pas vous passer de viande, misez sur des associations audacieuses pour surprendre vos papilles. Magret de canard aux pêches, poulet aux abricots, porc à l'ananas, veau au citron… De nombreux mélanges sont possibles pour vos brochettes ! À vous de choisir celui qui correspond le plus à vos goûts.

Même chose en qui concerne le poisson. La lotte se marie parfaitement bien avec le piment, tout comme le thon avec l'avocat, la truite avec le concombre, ou encore le saumon avec la nectarine. Pour une explosion de saveur en bouche, pensez également à combiner la viande et le poisson. Les crevettes et le chorizo, la Saint Jacques et le jambon de Parme, ainsi que le calamar et le poulet font partie des mélanges qui fonctionnent le mieux.



DES LÉGUMES QUI ONT DU PEPS

Pour les végétariens ou les flexitariens, bonne nouvelle, les légumes ont tout à fait leur place sur le gril ! Présentés sous forme de brochettes, ils surprendront votre palais par leurs saveurs multiples. Lors de la préparation, privilégiez les légumes gorgés d'eau comme la courgette, l'aubergine, la tomate, le poivron et l'oignon afin d'éviter de vous retrouver avec une texture trop caoutchouteuse. Pour un effet rôti, choisissez plutôt des légumes-racines. La carotte, la patate douce, le panais ou encore le potimarron passent très bien sur le barbecue. Attention, ne dépassez pas les 110 °C au risque de voir vos légumes s'assécher ! Pour leur donner du peps, saupoudrez-les d'épices ou associez-les avec du fromage, comme de la feta, de la mozzarella ou du halloumi, qui a la particularité de ne pas fondre à la cuisson.



DES MARINADES SAVOUREUSES

Autre solution pour sortir de l'ordinaire : plonger ses morceaux de viande, de poisson ou de légumes dans une marinade. Fan des saveurs asiatiques ? Faites mariner votre brochette dans du curry, du lait de coco et de la citronnelle pendant 30 minutes avant de la faire cuire. Vous préférez les parfums exotiques ? Mettez-la dans du ketchup, de la sauce teriyaki et de la sauce soja. Plutôt épicé ? Optez pour du piment et du paprika fumé. Les amateurs de sucré salé, quant à eux, se régaleront avec de la sauce soja, du miel, de l'huile d'olive, du jus du citron et de l'ail écrasé.



DES DESSERTS ORIGINAUX

Comme les légumes, les fruits se prêtent parfaitement au jeu des brochettes, notamment pour confectionner des desserts originaux. Munissez-vous de votre fruit préféré, coupez-le et laissez-le tremper pendant une heure dans une marinade à base de miel, de beurre fondu, de sucre, de rhum et de cardamome. Une fois les morceaux bien imbibés, réalisez vos brochettes et passez-les au barbecue. Envie de chocolat ? Prenez 250 g de chocolat, 125 ml de crème, six guimauves, six fraises et une banane tranchée. Après avoir fait fondre le chocolat au bain-marie, incorporez-le à la crème et réservez. Piquez les fruits et les guimauves alternativement, puis cuisez les brochettes pendant deux à trois minutes. Servez le tout avec un filet de chocolat.



Sarah Barbier