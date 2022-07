Le National UFOLEP au stand de Tir Sportif Guy Chapuis de Châtenoy le Royal les 8, 8 et 10 juillet 2022.

C’est avec un immense plaisir que les compétiteurs de toute la France se sont rendus les 8, 9 et 10 juillet 2022 à Châtenoy-le-Royal et à Chagny, afin d’y disputer les finales nationales de tir UFOLEP d’été et des disciplines nouvelles.

Ces finales nationales se sont déroulées au gymnase Alain Colas pour le tir à la carabine 10m et pistolet 10m (11-12 ans et 13-14 ans), au stand de tir : tir au pistolet 10m (22 postes), tir 25m : 25m et Poudre Noire (20 postes), tir 50m (20 postes), tir arbalète : sur le terrain en herbe jouxtant le 50m, au stand de tir de Chagny : Pas de tir Ball-Trap. Ces finales sont importantes pour les compétiteurs.

Le tir, cette discipline qui exige calme, maîtrise de soi, concentration et une très bonne condition physique, peut se pratiquer dans les différentes catégories, toutes permettent pour ceux et celles qui le souhaitent, de participer aux concours à plus ou moins haut niveau. Pour ce faire, il est indispensable d’être assidu aux entrainements et surtout à l’écoute des conseils prodigués par les compétiteurs.

2 semaines sur le feu vif pour les 80 bénévoles entre la préparation, les 3 jours de compétition et le rangement, mais Yvonne Le Floch, présidente du Tir Sportif Châtenoy, sait qu’elle peut compter sur son équipe pour une organisation toujours très au top.

Pour ne citer que quelques noms du comité organisateur, on retrouve Yvonne Le Floch de Châtenoy, Lucien Matron président du CD UFOLEP71, Michel Lagarde responsable CNS arbitrage tir…

Comme il est d’usage, avant la remise des récompenses, le canon a tiré une ou deux bourres, histoire de se faire entendre et faire sentir la poudre.

Henri Lombard adjoint aux sports de la ville, des élus, Dominique Melin représentant le Grand Chalon, Gérard Tollard président d’honneur de l’OMS, Brigitte Clochet représentant Arnaud Jean président national de l’UFOLEP, les officiels du Comité départemental et de la direction technique nationale UFOLEP ont remis aux sportifs leurs récompenses et le trophée à l’équipe gagnante. Ils ont tous remercié l’ensemble des partenaires et des bénévoles.

Résultats du tir sportif de Châtenoy à ces finales UFOLEP

Les 36 tireurs engagés, pour un total de 72 tirs, ont obtenu 12 titres de champions avec 27 médailles dont 5 d’argent et 10 de bronze. Un coup de chapeau au pistolier Thomas Michel pour ses 5 médailles (3 médailles d'or et 2 médailles d'argent).

C.Cléaux