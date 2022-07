L’Amicale Boule de Châtenoy le Royal a fêté ses 50 ans d’existence.

Ce samedi 16 juillet l’ABCR avait organisé un programme de festivités pour ses adhérents et leur conjoint avec un rallye surprise dans le secteur de la salle des fêtes, de la pétanque à la mêlée, des animations sport boule et repas privé.

L’après-midi a été consacré aux jeux, rallye, rencontre boule entre les membres du club.

50 ans d’existence, un anniversaire à ne pas manquer et l’ABCR avait mis les petits plats dans les grands. En présence de Vincent Bergeret maire de Châtenoy, d’élus, d’anciens présidents du club, de Robert Dutronc président du comité départemental, de présidents et représentants des associations culturelles et sportives de la commune, le président Daniel Rebillard a prononcé un discours rappelant simplement les débuts de l’association, citant les présidents qui se sont succédés sans oublier le président d’honneur Fernand Belda, discours rappelant aussi l’importance de cette fête familiale après ces 2 années difficiles, il a adressé un grand remerciement à tous pour cette belle journée. Les personnalités présentes ont remercié le président Daniel Rebillard et les bénévoles du club pour leur implication dans la vie de la commune, de la pétanque et la lyonnaise.

Après la réception, une photo de famille sur le parvis de la salle Maurice Ravel pour immortaliser ces 50 ans d’existence.

La soirée s’est poursuivie pour la famille des boulistes par un repas servi à la salle Maurice Ravel par le restaurant le Bourgogne. La salle a été magnifiquement décorée aux couleurs du club, le bleu et le jaune, par les membres de l’association.

A 22h30, les convives sont sortis pour regarder, depuis les abords de la salle des fêtes, le feu d’artifice normalement tiré le 13 juillet et offert aux châtenoyens par la mairie mais reporté au samedi 16 juillet ; ensuite tout le monde est retourné à sa place pour continuer le repas.

Le président a remis les récompenses aux gagnants des différents jeux de l’après-midi : rallye, pétanque à la mêlée, animations sport boule et longueur du ruban autour de la traditionnelle rosette.

