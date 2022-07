Gilles Platret adresse ses remerciements aux agents des services de la propreté urbaine et des espaces verts

« Vous êtes la belle image du service public ! » a déclaré le premier Magistrat de la ville !

En lien directement avec le Festival , dimanche 24 juillet à 8 heures, Place Mathias à Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, assisté de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, de Claude Struber, Directeur Général au Cadre de Vie, de Julien Garnier, Directeur du service de la Propreté Urbaine et de Bruno Cottier, Responsable du service des Espaces Verts est venu remercier la quarantaine d’agents des services de la propreté urbaine et des espaces verts pour la qualité de leur travail lors du festival Chalon-Dans la Rue.

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret aux agents : « Je voudrais avec Françoise Chainard vous remercier avec vos Chefs qui sont là, du travail qui a été fait ! Je pense que l’on est pas sur la pire des années ! On a plutôt des festivaliers responsables et vous l’avez ressenti aussi des festivaliers qui n’ont pas envie de dégrader la ville, bien au contraire [...] Ensemble, on a vraiment le souci de laisser la ville la plus propre possible. Après, on sait très bien ce qui se passe quand il y a du monde comme c’est le cas cette année et quand c’est une très grosse édition comme c’est le cas cette année en terme de fréquentation [...] Je note aujourd’hui que le public du festival évolue, il y a beaucoup plus de familles, beaucoup d’enfants et est-ce pour cela que cela a responsabilisé tout le monde ? En tout cas, les résultats sont bons. Il n’en reste pas moins que l’entretien de la ville, c’est un gros boulot et que cela mobilise des agents de la Ville à qui j’associe ceux du GDD et on est heureux à ce titre là, de voir que vous êtes la belle image du service public et cela, je ne le dirais jamais assez ! […] Je vais maintenant vous donner les chiffres de la mobilisation du SPU (Service de Propreté Urbaine) : 30 agents ont été mobilisés de 4h à 22h sur les jours les plus fréquentés, 4 balayeuses, 2 laveuses, une benne, une benne à ordures ménagères et une autre pour le tri sélectif mais également 2 autres laveuses, 1 camion à ordures ménagères, un camion de tri sélectif ont été mis en place pour la première fois sur les espaces de convivialité. On a installé également 153 containers pour ordures ménagères, variés et tri, 22 corbeilles sur pied, 3 colonnes à verre ainsi que 2 bennes de 10 m3 […] L’année dernière, nous avions récolté 10 tonnes de déchets dans le cadre du festival, nous ferons le point mais je pense que cela risque d’être un peu plus cette année et cela même si tout le monde a été raisonnable. Au niveau du service des Espaces Verts dont les agent ont travaillé de 5 h à 20 h, 14 agents ont été mobilisés pour l’entretien des Espaces Verts et ils ont constaté eux aussi que l’ensemble des espaces verts ont été respectés (aucun arrachage de fleurs, pas de trou dans les massifs…)[…] Cela reste donc une très bonne édition mais cela n’enlève en rien à votre mérite bien au contraire et je voudrais simplement vous remercier du travail qui a été fait ! Sachez que quand on a des retours de la population et notamment des touristes qui nous disent que l’on a une ville propre, cela est important pour nous tous. Donc merci beaucoup et merci à vous ! ».

Clin d’œil à Georges Masson, la mascotte du service SPUP qui va bientôt partir pour une retraite bien méritée.

Le photoreportage info-chalon. Com

J.P.B