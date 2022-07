Cérémonie de remerciements aux services investis dans l'organisation et le déroulement du 35e Festival Chalon dans la Rue

Les discours et le photoreportage info-chalon.com

Lundi, à 11 heures 00, dans la cour du Carmel à Chalon-sur-Saône, en présence de plus de 100 personnes, se tenait la cérémonie de remerciements aux services investis dans l'organisation et le déroulement du Festival « Chalon dans la Rue ».

Une façon pour Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône de saluer l’investissement de celles et ceux qui se sont investis sur l’organisation lors de cette 35e édition de Chalon Dans la Rue. Lors de cet événement Olivier Tainturier, Sous- préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture, représentant Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et la Directrice du festival Nathalie Cixous en compagnie du Maire, dirigeaient cette cérémonie.

Devant une assistance nombreuse composée d’autorités civiles et militaires, des différents Directeurs des services, des partenaires du festival, des employés de la Ville de Chalon et du Grand Chalon… plusieurs élus étaient présents : Hervé Dumaine, 1er adjoint au maire en charge de la sécurité, des finances et de l’administration générale, Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Pierre Carlot, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Laurence Friez, Conseillère Déléguée chargées de mission, en Charge du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais , Paul Thébault, Conseiller Délégué chargé de mission, en Charge du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, Serge Rosinoff, Conseiller Déléguée, chargé de mission, en charge de la mémoire et du monde patriotique, Monique Brédoire, Conseillère Déléguée chargée de mission, en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain … mais aussi Christine Agacinski, Directrice des Solidarités et de la Santé du Grand Chalon, Camille Monnot, Président local du chalonnais de la Croix Rouge, Fabien Poirier, Directeur Général à la Culture, Gérard Courdavault , Responsable de l’A.D.A.T 71 (Association Départementale d’Assistance aux transmissions), Claude Struber, Directeur Général au Cadre de Vie…

Voici quelques extraits des discours prononcés :

La Directrice du Festival Nathalie Cixoux : « Je suis arrivée lundi dernier mais je ne débarque pas complètement juste avant ce festival parce que j’étais déjà en lien avec l’équipe depuis plusieurs mois. Ma note d’étonnement, je vais la mettre qu’à un endroit pour aujourd’hui, c’est la qualité des services publics de la Ville de Chalon, la qualité de ses équipes et là, ce fut pour moi un grand grand étonnement et une magnifique surprise, de voir l’ampleur de la mobilisation de tous les services municipaux autour de cette dynamique chalonnaise du Festival des Arts de la Rue. Je peux vous dire que dans ma candidature au poste que j’occupe désormais il y a bien sûr un programme d’évolution de ce festival mais il y a aussi le développement d’un projet à l’année qui va faire que l’on va aussi continuer de venir vers vous tout au long de l’année. Cela ne donnera pas autant d’énergie d’un Chalon Dans la Rue mais cela va permettre aussi de garder ce lien ensemble afin de continuer de travailler dans des endroits plus simples, de prendre le temps de travailler ensemble sur ces question d’occupation de l’espace public […] Mon deuxième étonnement, c’est aussi Chalon Dans la Rue qui est juste extraordinaire grâce à l’équipe qui a fait un travail magnifique cette année que j’ai pu apprécier moi, lors de ces 5 jours de festival. Je me considère donc comme chanceuse d’arriver ici et je vous remercie aussi pour l’accueil qui m’a été réservé. C’était très chaleureux donc merci à tous ! ».

Gilles Platret : « Merci de votre présence pour ce traditionnel pot de la fin du Festival. Je remercie Monsieur le Sous-préfet qui nous a accompagné avec l’ensemble des services de l’Etat, pour sa présence ce matin. Merci au Grand Chalon qui est représenté par la Vice-présidente car son président est excusé car même s’il a participé au Festival, il est parti aujourd’hui […] La culture à Chalon, c’est énormément d’institutions auxquelles j’ajoute bien évidement le Grand Chalon avec qui il y a un travail partenarial constant mais c’est vrai qu’au milieu de ce paysage très fourni en milieu culturel, le grand temps fort, celui qui va attirer des dizaine et des dizaine de milliers de spectateurs reste le festival Chalon Dans la Rue. C’est le point d’orgue de la vie culturelle qui vient à la porte de l’été de notre ville […] Ce festival reste le grand temps fort et d’ailleurs à ce titre là, moi je ne voudrais pas simplement pour l’usage et l’habitude mais je voudrais vraiment vous remercier tous ! […] Cette année, je crois qu’on y est, on a opéré une espèce de point de jonction avec cet esprit de Chalon dans la Rue que l’on apprécie tous depuis des années et qui flottait bien dans l’air de Chalon cette semaine dernière. Cela a vraiment été un moment important et je me permets de le dire en vous adressant mes remerciements du fond du cœur, que vous soyez agents de la ville, agents du Grand Chalon, que vous soyez institutions ou partenaires […] Tous, vous avez contribué à une réussite collective et il n’y a pas de Chalon dans la rue sans collectif et c’est la force collective qui nous permet de réussir une telle édition […] Car le public est revenu en masse alors que ce n’était pas joué d’avance car il y avait eu deux années de perturbation avant et que le COVID était toujours là […] Pourtant cette édition a été très réussie et le public est venu très massivement profiter de tout ce qui lui était proposé et il en est ressorti avec une joie de vivre, le sourire et la banane et c’était juste énorme de voir ça dans les rues. C’était ce sentiment qu’une aventure collective recommençait, renaissait, bref une vrai année de renaissance du festival […] On a vu aussi que le public était en capacité de ce renouveler lui-même car nous avons vu cette année beaucoup plus de familles, beaucoup plus de jeunes enfants et d’ailleurs tout le monde a eu le même sentiment sur ce sujet. Il y a un renouvellement du public et ça c’est bon pour l’avenir car on a toujours dit que si le festival était une grande dame, il fallait surtout qu’il soit au service d’un appétit de culture de la population et donc embrasser toutes les populations et pas simplement s’adresser à un segment […] Le public qui est sorti de Chalon dans la Rue était quelque part soulagé de tous les soucis qu’il avait accumulé depuis 2 ans […] J’ai donc une mention spéciale pour l’équipe du festival parce que rien n’était donné et acquis. On était sur une période intermédiaire et il a fallut trouver les voies, les moyens de ressources et c’est ce qui s’est passé ! C’est une équipe, je peux vous le dire, une sacrée équipe et vous allez commencer votre mission Madame la Directrice avec des femmes et des hommes sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer parce que parmi eux, il y a la motivation, le sens de l’organisation et surtout un grand sens de la coordination [...] Nous avons tous ensemble assuré un service public et de la plus belle manière avec réactivité, coordination avec échange complet d’information , c’est le rêve et c’est vraiment une année extraordinaire et on vous l’a doit à tous ! […] Vous avez réussi ça collectivement et c’est à mettre à votre actif, alors je vais vous le dire avec humilité, du fond du cœur, je suis très fier - fier de pouvoir compter sur des agents de la collectivité, sur les institutions et partenaires aussi engagés qu’ils l’ont été. C’est un vrai motif de fierté et on doit le partager ensemble, alors merci à tous et vive Chalon dans la Rue ! ».

Olivier Tainturier: « J’exprime le sentiment commun avec Monsieur le Maire, même si on est un peu groggy en ce lundi matin, comme un peu après des vendanges […] On est tous un petit peu fatigués mais heureux évidement et c’est aussi comme l’a dit Monsieur le Maire une revanche sur l’adversité après l’édition 2021 assez cauchemardesque. 2022, c’est le grand cru, le très bon millésime du festival Chalon-dans la Rue qui a été longuement préparé par l’ensemble des services. C’est d’ailleurs comme la vigne avant la vendange, il y a tout le travail de préparation à assumer : taille, palissage… cela ne vient pas par hasard. Cette édition, c’est effectivement une œuvre collective où tout le monde s’y est mis. C’était une très belle édition où j’ai retrouvé l’ambiance du festival d’Avignon pour tout vous dire avec un public très bon enfant, très familial, très jeune avec des festivaliers qui étaient là pour la culture, pour les spectacles et pas pour se livrer à toutes sortes de débordement qui ont été extrêmement limités grâce à l’action de tous. Je vais donc saluer bien évidement les services de l’Etat, la Police Nationale qui ont été une fois de plus très présents sur l’édition, les Sapeurs Pompiers qui étaient prêt à intervenir, les services de la ville qui ont été à la hauteur et très efficaces avec une mention spéciale pour moi, pour les hommes en orange, parce que vraiment les rues de Chalon étaient très très propres pendant toute la durée du festival et c’est quand même une gageure avec une telle affluence. Bravo à tous, bien sûr aux bénévoles qu’ils ne faut pas oublier, la Croix Blanche, la Croix Rouge... Tout le monde a fait en sorte que ce soit une belle édition et je crois qu’elle est éminemment réussie notamment avec 127 spectacles proposés […] donc bravo à toutes et à tous ! ».

S’en suivait un buffet offert à tous les participants de cette 35e édition de Chalon-dans la Rue.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B