Chalon dans la Rue 2022 : et vous, qu'en pensez-vous ?

Qualifié de «Petit Cannes des arts de la rue» par Pauline Bance, directrice de la production de l'Abattoir, dans un récent entretien accordé à nos confrères de France 3 Bourgogne Franche-Comté, Chalon dans la Rue s'est terminé ce dimanche 24 juillet 2022, après cinq journées intenses où 150 compagnies ont effectué 827 représentations.

Alors, cette édition 2022 qui marque la 35ème année de ce festival né en 1986, bon ou mauvais cru?

Cette question, Info Chalon l'a posé aux habitants, commerçants et festivaliers rencontrés sur notre chemin.

Marie-Isabelle, 68 ans, une habitante des Aubépins : Plutôt contente.

«J'ai aimé cette ambiance bon enfant retrouvée, l'organisation et des spectacles très variés dont un spectacle de marionnettes, Léopoldine au Parc Georges Nouelle, ma petite-fille a adoré, rien que pour ça je dis Bravo! Par contre, quelques spectacles n'étaient pas aboutis où on ne comprenait rien»

Léo, 19 ans, en BTS alternance Management commercial opérationnel (MCO) : Bon festival.

«Mes meilleurs souvenirs de cette édition sont le spectacle de la Place Mathias et un peintre talentueux vers la Cathédrale Saint-Vincent. Il y avait de l'ambiance comme avant COVID et ça, c'est super!»



Nourdine, 57 ans, gérant du Best Burger : C'était nickel !

«J'ai vraiment été content, il y avait de l'animation, les festivaliers étaient vraiment sympas. Pas un seul souci, ça fait plaisir ça! Vraiment à refaire et je dirais même plus : dommage que ça ne durait pas plus longtemps !»

Corinne, agent de développement local et médiateur social à la Maison de quartier des Aubépins : Mitigée

«J'ai toujours adoré Chalon dans la Rue mais là je suis déçue. Premièrement, ça manque de lieux de convivialité et dans les lieux de convivialité, justement de convivialité et de respect. On m'a dit "Dem...ez-vous!" et on s'est fait jetés comme des me...s de l'Abattoir par le Rudeboy Cew! Deuxièmement, il y avait pas de décor dans la cour de l'école de l'Est. La ville était peu décorée voir pas du tout, c'est à revoir complètement de ce côté-là! Euh... certains spectacles, c'était de la br...ette intellectuelle ! Par contre, la Cour des Belges, c'était très bien et les festivaliers vraiment sympas»

Kipik, 27 ans, de Montpellier : C'était mon premier Chalon dans la Rue et je reviendrais

«J'ai vraiment adoré l'ambiance, j'ai fait pas mal de connaissances et les Chalonnais ont été top avec moi, j'ai hâte de revenir ici, merci à l'organisation»

Ilian, 25 ans, d'Antibes : Le meilleur festival des arts de la Rue

«J'ai aimé le côté chaleureux de cette ville, ce festival était à visage humain, les gens étaient tous cool. Sérieux, Chalon, vous avez assuré et à l'année prochaine !»

Arnaud, 48 ans, co-gérant du Place 2B : Bilan très positif

«Comme nous étions mécènes du festival, beaucoup de festivaliers sont venus nous voir. Il y avait une très bonne ambiance, les gens étaient souriants. Le seul bémol : l'absence de spectacle sur la Place de Beaune, ça aurait été super si le kiosque avait été mis à contribution, ça aurait ramené plus d'animations dans le coin. En tout cas, une belle édition qui renoue avec l'ambiance d'avant la pandémie»

Jonathan, 29 ans, cuisinier : C'est simple, j'ai adoré

«Faut pas écouter les aigris, ce Chalon dans la Rue était au top! J'ai essayé d'en profiter un maximum et je regrette pas un instant, j'ai plein de bons souvenirs, les spectacles étaient géniaux, on en a pris plein les yeux. J'ai qu'une chose à dire : vivement l'année prochaine !»

Jocelin, 27 ans, étudiant : Génial !

«Content de retrouver l'ambiance d'avant-Covid. C'était super avec une programmation de qualité, chapeau aux organisateurs !»

Alexis, 24 ans, barman : Intense

«Une très bonne ambiance, des festivaliers vraiment cool. C'était un des meilleurs Chalon dans la Rue que j'ai vécu. C'était super!»

Clémence, 35 ans, co-gérante de la pâtisserie-chocolaterie Allex : Un très bon Chalon dans la Rue

«On a retrouvé l'ambiance du Chalon dans la Rue d'avant-Covid. Nous avons très bien travaillé. C'était un plaisir de retrouver des festivaliers contents de revenir nous voir avec de bons compliments»



