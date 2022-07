La Poétique au Jardin botanique : Retour en images sur «Racines, contes d'arbres et de forêts»

Quand un arbre tombe, on l'entend, quand une forêt pousse, pas un bruit.

Dans la forêt, quand les branches se querellent, les racines s'embrassent.

Les racines... nos racines... vos racines...

Mardi 26 juillet 2022, la conteuse Emmanuelle Lieby donnait rendez-vous à 20 heures pour , «Racines, contes d'arbres et de forêts», son dernier spectacle à partir de 8 ans avec des histoires de chasseur poursuivi par un grand ours ou de courageux capitaine qui épouse la princesse de son cœur.

Prochains rendez-vous de la Poétique, mercredi 27 juillet à 19 heures et 20 heures pour «Un oiseau chante», un spectacle musical interactif de Lydiane Curt Pitou et Louisiane Pillot, et jeudi 28 juillet à 20 heures, pour une visite guidée du jardin avec le service des Espaces Verts.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati