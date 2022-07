7 blessés dont 1 grave dans un bateau de plaisance qui a heurté un poteau, entre Allériot et Châtenoy en Bresse

On est passé à deux doigts d'un réel drame ce jeudi soir. Plus d'une cinquantaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée sur l'opération de secours lorsque l'alerte a été donnée ce jeudi vers 22h.

Difficile de connaître la raison de l'accident qui s'est produit ce jeudi soir sur la Saône. Méconnaissance des règles de navigation ? vitesse ? surprise de tomber sur le poteau traditionnel de direction ? L'enquête devra sans doute déterminer les raisons d'un tel accident. Quoiqu'il en soit, le choc a été très violent ce jeudi soir pour les 7 personnes présentes à bord de l'embarcation.

Et c'est bien la présence d'esprit d'un riverain, entendant la collision, qui s'est aussitôt engagé au secours des sinistrés, les sortant de l'eau les uns après les autres. Par chance, on dénombre une seule blessée grave mais dont les jours ne sont pas en danger en l'état actuel des choses. Toutes les personnes présentes ont été pris en charge par les sapeur-pompiers de Saône et Loire, qui ont mobilisé un très lourd dispositif d'une cinquantaine de personnes et quelques 25 véhicules.

L'opération de secours s'est terminé peu après 2H30 du matin avec la mise en sécurité de l'épave. Tous les blessés ont été pris en charge vers les urgences du centre hospitalier de Chalon sur Saône.

