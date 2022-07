AVIS DE DECES - Madame Colette BERARD née MATHEY

CHÂTENOY-LE-ROYAL - DRACY-LE-FORT



Anne-Marie et Jean-Claude GENTY, ses enfants ;

Audrey, Antoine, Clément, ses petits-enfants ;

Leopold, Louise,

ses arrière-petits-enfants chéris ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Colette BERARD

née MATHEY

survenu le 25 juillet 2022,

à l'âge de 96 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 2 août 2022, à 10 heures,

en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de remerciements.

La famille remercie tout particulièrement Maria, Emilie, Christelle et Bérénice, ses auxiliaires de vies, ainsi que Josette, ses infirmières et le personnel soignant de L'Hôpital Chalon-sur-Saône de pour leur gentillesse et leur dévouement.

Colette a rejoint son mari,

Roger BERARD

décédé en 1962.