Librairie Develay : découvrez les coups de coeur de l’été de Jean-Noël

Pour un été réussi, Jean-Noël vous conseille, entre autres, la lecture de :

‘Qui voit son sang’ d’Elisa Vix, une fiction parue en avril 2022 aux Editions du Rouergue, 206 pages :

« Dès qu’il l’a vue, Lancelot est tombé amoureux de Rose. Et depuis deux ans, ils vivaient un bonheur parfait en Martinique, l’île natale du jeune homme. Mais Rose a été frappée par une leucémie, si grave que seule une greffe de moelle osseuse paraît pouvoir la sauver. Son seul parent est son père, qui a amarré aux Antilles le bateau avec lequel il court le monde depuis plus de vingt ans. Il accepte de faire un test pour mesurer sa compatibilité avec Rose. Mais lorsque les résultats tombent, c’est la stupeur pour le jeune couple : David Norman n’est pas le père biologique de Rose. et il disparaît en ne laissant en tout et pour tout qu’une carte du Finistère, où l’île d’Ouessant est marquée d’une crois rouge et de quelques mots sibyllins : « Là où tout a commencé. »» Résumé Editeur.

‘Les ailes collées’ de Sophie de Baere, une fiction parue en février 2022 Chez JC Lattès, 384 pages :

« Sa poésie à Paul, c’était Joseph. et Joseph n’était plus là. « Suis-je passé à côté de ma vie ? » C’est la question qui éclabousse Paul, lorsque, le jour de son mariage, il retrouve Joseph, un ami perdu de vue depuis vingt ans. Et c’est l’été 1983 qui ressurgit soudain. Celui des débuts flamboyants et des premiers renoncements. avant que la violence des autres fonde sur lui et bouleverse à jamais son existence et celle des siens. Roman incandescent sur la complexité et la force des liens filiaux et amoureux, ‘Les ailes collées’ explore, avec une sensibilité rare, ce qui aurait pu être et ce qui pourrait renaître ». Résumé Editeur.

La librairie Develay est située 1 place Général de Gaulle à Chalon-sur-Saône.

Rubrique Lecture/Coups de coeur de l'été, Photo et texte transmis par la librairie Develay pour publication, texte : résumé éditeur.