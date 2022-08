Alors que ce dimanche matin à Lux s'annonçait paisible et radieux , un jeune '' sauvageon'' inconnu , en transit dans notre belle commune est venu nous rappeler que bêtise et violence même à 7h45 du matin reste un bon moyen de réveiller les honnêtes gens .

Confondu par le fracas occasionné par la destruction de notre boite aux lettres et apostrophé sur son action , celui-ci nias les faits avant de s'agacer et s'emporter , invectivant que toute action serait suivi de représailles !

Acte gratuit , énième incivilité non punie ...

Et pendant que nous fournissons des armes aux Ukrainiens pour se défendre , notre territoire devient une zone de non droit généralisé avec la bénédiction de certains politiques !

Si le monde '' de demain'' fait rêver certains , moi il me donne carrément la nausée !



Un fidèle lecteur réveillé en sursaut ce dimanche !