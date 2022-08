Librairie L’ Antre des bulles : le coup de coeur d’Aurélie

‘Djemnah, les ombres corses’ de Philippe Donadille et Patrice Réglat-Vizzanova chez Delcourt : « Enquête autour d’un dessin intrigant retrouvé entre les pages d’un vieux livre, DJEMNAH nous emmène dans une énigme mêlant Histoire et affaires de famille. Cette chasse au trésor parcourant la Corse nous offre des aquarelles rafraîchissantes et se révèle une parfaite lecture estivale. »

Rubrique Lecture/Coups de coeur de l'été, photo : SBR - Texte transmis par la librairie L'Antre des Bulles.