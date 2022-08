"Une chalonnaise exaspérée" face à la décision du maire de Chalon sur le futur plan de circulation

Dans la torpeur de ce mois d'août, les chalonnaises et les chalonnais ont appris par communiqué de presse que la municipalité a décidé de mettre « à l'essai pendant plusieurs mois» la circulation en double sens sur le boulevard de la République et de confirmer la circulation désormais en sens unique sur le quai Gambetta. Cette décision intervient à peine quatre jours après le dernier conseil municipal où le maire et les conseillers municipaux de la majorité n'ont pas voulu s' exprimer sur la question et n'ont pas souhaité le débat. Cela est choquant.

La municipalité évoque la nécessité d'une circulation apaisée sur le quai Gambetta pour les familles et les « nombreux » touristes. Cette circulation apaisée n'est-elle pas tout autant appréciable sur le Boulevard de la République pour tous ceux qui arrivent ou partent de la gare et empruntent chaque jour à pied cette artère pour se rendre à leur travail ? pour les nombreux collégiens et lycéens que l'on y croisent ? pour les personnes qui viennent faire leurs courses en centre ville et sur le boulevard en particulier ? ainsi que pour les riverains ?

Dans ce communiqué, la municipalité ne s'exprime jamais à propos de la circulation des bus qui sera forcément impactée par cette mesure. Pas un mot non plus pour les cyclistes, de plus en plus nombreux, qui appréciaient d'emprunter le Boulevard en sécurité. Ne risquent-ils pas de devoir là aussi rouler sur les trottoirs ? A chalon, on pense encore trop souvent à favoriser la circulation des voitures au détriment des autres modes de déplacement.

Dans notre ville, les décisions semblent toujours prises « dans le secret » du cabinet du Maire, sans débats, sans aucune concertation avec les habitants alors qu'au niveau local, il serait tellement souhaitable et profitable de donner la possibilité aux citoyens de s'exprimer et de participer à la vie de leur cité.

Non décidément, il ne fait pas bon vivre à Chalon en 2022 où la démocratie est déniée, où aucune réflexion d'envergure n'est jamais menée avec les habitants pour leur permettre de vivre les uns avec les autres dans un climat serein et respectueux et où les questions environnementales ne sont pas sérieusement posées et prises en compte dans les décisisons municipales.

Une chalonnaise exaspérée et inquiète pour sa ville