"Naviguer à vue... et couler !" lance Cultivons Chalon après la polémique autour du plan de circulation

Lors du conseil municipal du 28 juillet dernier, nous avons interrogé à deux reprises le maire de Chalon Gilles Platret sur l’aménagement du quai Gambetta et sa mise en circulation à sens unique.

Il a refusé de répondre dans cette instance officielle, préférant le faire par voie de communiqué cinq jours plus tard.

Communiqué dans lequel nous obtenons confirmation que le quai va être à sens unique pendant au moins plusieurs mois et le boulevard de la République remis à double sens en supprimant la voie dédiée aux bus et cycles.

Sa littérature nous laisse pantois, tant elle démontre son absence d’anticipation, un gaspillage d’argent public, des choix délétères pour l’avenir de notre ville et de ses habitants ainsi qu’une pratique du pouvoir autoritaire.

Le projet de rénovation du quai Gambetta a été conçu pour une circulation à double sens. Il a été validé ainsi.

Il s’inscrit dans la « continuité » des autres aménagements des quais réalisés par la Ville et le Grand Chalon géré par son président M. Sébastien Martin, aménagements qui s’élèvent à plus de 10 millions d’euros, plusieurs phasages et recrutements de cabinets gonflant la note.

Les revirements annoncés par voie de communiqué de M. Platret indiquent clairement que le projet initial n’était pas optimal.

Ils montrent que l’apaisement des mobilités, les flux logistiques et touristiques n’avaient pas été pris en compte correctement.

M. le Maire, sa majorité et celle du Grand Chalon naviguent à vue !

Mais les adaptations - plus ou moins provisoires – ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux, sociaux, démographiques !

Quel est le plan de circulation global ? Quelles sont les lignes directrices de la logistique urbaine ? Quelle est l’efficacité attendue des outils de mobilité ?

Surtout quelle est la prise en compte de la population ? De son vieillissement (enjeu démographique majeur impactant les aménagements urbains) ? Des habitants porteurs de handicap ? Des habitants des quartiers ? De celles et ceux qui n’ont plus les moyens matériels et financiers de conduire et ont besoin de services de mobilité et de proximité pour ne pas être assignés à résidence ?

Cet aménagement des quais n’est pas anodin. Il impacte durablement les finances de la Ville, mises à mal par 8 ans de gestion de M. Platret, comme le rapport de la Chambre régionale des Comptes en atteste. Il impacte durablement nos façons de vivre, ce que l’on laisse à nos enfants. C’est indigne, à une époque où toutes les ressources se font rares… L’actualité le démontre chaque jour.



Nathalie LEBLANC

Sébastien LAGOUTTE

Laurent CAGNE