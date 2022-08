ROUTE À 90 - Frédéric Cannard, conseiller départemental de Cuiseaux, interpelle le Préfet de Saône et Loire

Monsieur le Préfet

Le 19 novembre 2021, le conseil départemental après un avis favorable de la Commission Départementale de la Sécurité Routière (CDSR) dont vous êtes le président, a validé la possibilité de revenir aux 90 km/h sur 7 itinéraires en Saône et Loire.

Ces propositions se sont faites en prenant en compte la dangerosité et le caractère accidentogène de chaque route départementale proposée. Ont donc été retenues en particulier la RD 673, reliant Chalon sur Saône au département du Jura , en passant par Ciel, la RD 975 et 971, reliant Tournus à Louhans, la RD 678 reliant Chalon sur Saône au Jura en passant par Louhans et la RD 1083 reliant Joudes à Digna dans le jura.

En Bresse et en particulier sur le canton de Cuiseaux, le tronçon reliant Louhans à Cuiseaux (RD 996 et RD 972) me semblerait être éligible au retour des 90 km/h. Sur cet axe de 21 km, il n’y a que deux ronds-points (Bruailles et Cuiseaux) et ne traverse qu’un seul village (Le Miroir). De plus, à l’arrivée sur Cuiseaux cette route départementale, comme celles que j’ai prises en exemple ci dessus, rejoint le Jura, et en particulier la RD 1083.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette demande et des suites que vous jugerez utile de lui réserver. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma considération distinguée.

Frederic Cannard

Conseiller départemental de Cuiseaux