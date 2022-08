Top Chef : un atelier pâtisserie organisé par les animateurs de l’Escale de Saint Rémy avec Mathis Lambourdière, jeune San Rémois en apprentissage pâtisserie au Pont Paron.

Mathis, jeune San Rémois âgé de 17 ans, est actuellement en deuxième année d’apprentissage à la boulangerie pâtisserie du Pont Paron à St Rémy et fait partie des jeunes de la ville qui participent activement aux activités proposées par les animateurs et animatrices de l’Escale. Ce Top Chef était suivi par Déborah animatrice à l’Escale.

Dans le cadre des activités d’été de l’Escale, Mathis, grâce son expérience de jeune apprenti pâtissier, a animé l’atelier pâtisserie auquel ont participé 8 jeunes de 10 à 17 ans, atelier qui a eu lieu à l’espace Brassens où la mairie avait mis à disposition les cuisines et le patio. Un challenge pour le groupe dont la finalité a été de présenter leurs réalisations à un jury.

L’équipe formée de Clara, Mishel, Enzo, Camille, devait faire un framboisier.

L’autre équipe avec Noémie, Louis, Gaétan et Raphaël, eux, devaient confectionner des choux fourrés à la crème pâtissière.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, Mathis a commencé par leur enseigner quelques rudiments du métier. Il leur a expliqué comment fonctionne une cuisine, du chef à l’apprenti en passant par le second et le matériel qu’il faut pour pouvoir travailler et réaliser les recettes.

Il était temps pour les jeunes pâtissiers de se mettre aux fourneaux. La première équipe divisée en deux s’est mise à préparer la pâte à choux et la crème pâtissière, quant à l’autre équipe, elle aussi divisée en deux, elle a confectionné la génoise et le coulis de fruits. Le tour de main de Mathis les a bien aidés car ce n’était pas si simple que ça pour eux de manier spatule, fouet, robot mélangeur….Le jeune apprenti de la boulangerie pâtisserie a supervisé l’ensemble de la préparation et a su mener ses équipes comme un chef. De la compréhension de la recette à la décoration/finition des mets, ils se sont activés en cuisine toute la matinée pour que tout soit prêt en début d’après-midi. En effet à 14 h avait lieu la dégustation par le jury qui devait se prononcer sur 3 critères, le visuel, le goût et l’application de la recette.

La dégustation a débuté par les choux fourrés à la crème pâtissière et recouverts d’un nappage à la mangue qui ont laissé le jury agréablement surpris par la finesse du goût et par la présentation des assiettes.

Ensuite est venu le moment de découvrir le framboisier fourré d’un coulis de fruits. La subtilité entre le biscuit et les fruits en faisait l’originalité et a été très appréciée par les membres du jury. La présentation, comme celle des choux, était aussi très réussie. Le choix était très difficile pour le jury !

Les lauréats attendaient le verdict du jury.

La dégustation terminée, le jury a sélectionné l’équipe de Clara, Mishel, Enzo et Camille comme gagnante de ce Top Chef pâtisserie avec leur framboisier. Il faut admettre que l’écart était très faible entre le framboisier et les choux à la crème.

Le jury a félicité l’ensemble des "jeunes pâtissiers en herbe" et plus particulièrement Mathis pour son professionnalisme et la qualité des choix des pâtisseries présentées à ce Top Chef.

C.Cléaux