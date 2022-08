Rugby : ça chauffe au Chatenoy Rugby Club !

Bravant la chaleur les joueurs de rugby de Châtenoy le Royal ont remis le bleu de chauffe et ont pris la direction du stade de Charréconduit depuis le 29 juillet 2022.

Une petite trentaine a bravé les fortes chaleurs les mercredis et vendredis sous la houlette de l’équipe d’encadrants que sont Guillaume Boillereaux, David Touam et Vincent Fanciullo, assisté dans la préparation physique par Clément Raviot.

Une équipe encadrante structurée de par la volonté des l’équipe dirigeante et surtout la volonté de bien figurer dans la poule de ce Championnat Territorial Régional 2 qui ouvrira le dimanche 25 septembre, contre Cluny à Charréconduit.

Ce sont 25 nouveaux joueurs et 2 encadrants qui sont venus rejoindre le groupe du CRC, lequel groupe a vu 9 départs pour des raisons diverses dont une seule mutation, Thomas Serville, qui jouera sous les couleurs couchoises la saison prochaine et à qui le club souhaite une bonne route. Au total se sont 49 licences de joueurs qui seront à gérer pour les deux équipes puisque le CRC aura une équipe Réserve à 12.

Nous reviendrons au fil de la saison sur chacun des nouveaux joueurs qui porteront ou reporteront les couleurs du Chatenoy Rugby Club pour ce championnat qui correspond au niveau Promotion d’Honneur, alors que le CRC était en 2e Série la saison dernière, soit deux divisions en dessous.

C’est dire tout l’enjeu pour le club de bien figurer au sein de cette poule et à voir la volonté mise pour reprendre l’entrainement pour les présents du moment, en attendant de voir les vacanciers rejoindre le groupe, la mayonnaise devrait bien prendre.

Un match de préparation devrait avoir lieu le 16 septembre à 18h30 à Chatenoy le Royal contre les voisins et amis de l’Entente Cheilly-Givry. Les entraineurs recherchent des matchs pour les 4 ou 11 septembre, avis aux clubs lecteurs.

JC Reynaud

A noter : le Chatenoy Rugby Club aura un stand au Forum des Associations de Chatenoy le Royal le dimanche 28 aout, gymnase Alain Colas. Il sera possible d’inscrire les enfants qui souhaitent faire du rugby depuis le Baby Rugby ( 2017, 2018), le samedi matin ou dans les catégories U6 (2016), en U8 ( 2014 - 2015) et U 10 ( 2012 - 2013), les mercredis après-midi et samedis matin.