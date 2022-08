Rencontre avec Gwenaelle Colas

Après des études à l'Ecole du Louvre et à la Sorbonne, Gwenaelle Colas se spécialise sur les périodes anciennes de l'Egypte antique (le Prédynastique et le Protodynastique). En 2019, elle passe le concours d'attachée de conservation du patrimoine, grâce auquel elle arrive à la tête des collections archéologiques du musée Denon en 2021.

Passée par le Chronographe de Nantes Métropole, un centre d'interprétation attaché au site archéologique gallo-romain de Ratiatum à Rezé, Gwenaelle Colas a participé notamment à la mise en place de l'exposition temporaire "Le verre dans tous ses éclats » et a travaillé également pour l'association Routes de l'Orient à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris, une association étudiante dédiée à la valorisation de l'archéologie du Proche-Orient.

Avant votre arrivée à Chalon-sur-Saône que représentait, pour vous, le musée V. Denon ?

Il était d'abord pour moi un lieu de l'histoire de l'égyptologie en France : parce qu'il portait le nom de celui qui a permis de faire connaître l'Egypte par ses dessins, Dominique Vivant Denon, mais aussi parce qu'il était associé à la figure de François Chabas, un personnage important pour les débuts de l'égyptologie durant la seconde moitié du 19e siècle.

Mais il était surtout pour moi un musée archéologique, avec de riches collections liées à l'archéologie subaquatique et étant autant de possibilités de projets, d'expositions, de recherches en dehors de ma zone de confort.

Avez-vous trouvé ce que vous étiez venue chercher ? Qu’est ce qui vous a le plus surpris dans ce musée ?

J'y ai effectivement retrouvé ce que j'étais venu y chercher : de riches collections, à la fois nationale et extra-européennes, à mettre en valeur. Mais n'étant pas familière du musée, je ne me rendais pas compte de l'importance des collections encore conservées dans les réserves du musée Denon et de tout leur potentiel scientifique, tant pour la communauté scientifique que pour nos publics.

Quel est votre rôle au sein de ce musée ? En quoi consiste votre mission ?

Je suis en charge des collections archéologiques du musée Denon : avec mon collègue Denis Dubois (gestionnaire des collections archéologiques), nous devons à la fois préserver et mettre en valeur ces collections. Les préserver en vérifiant leurs conditions de conservation, qu'elles restent en "bonne santé" pour être présentées aux publics et transmises aux générations futures, en les faisant restaurer par des collègues spécialistes au besoin. Les mettre en valeur auprès de nos publics en organisant des expositions, des publications, des événements culturels, des animations, ..., mais aussi auprès de la communauté scientifique en restant disponibles pour que chercheurs/euses et étudiants/tes puissent librement les étudier de près. Et enfin, les étudier : pour mettre en valeur et préserver nos collections, il faut aussi les connaître sur le bout des doigts et actualiser chaque jour nos connaissances.

Vous êtes le Commissaire de l’exposition ‘Des épées pour la Saône ?’, pouvez-vous nous en dire plus ?

Les discussions autour du projet avaient débutés avant mon arrivée entre mes collègues Catherine Michel, Denis Dubois et Sylvie Lourdaux-Jurietti, mais avaient malheureusement du être mises en pause. Nous avons donc repris le travail en mars dernier : en étroite collaboration avec mes co-commissaires Denis et Sylvie (alors responsable des collections d’Archéologie du musée de Lons-le-Saunier), il s'agissait de sélectionner les objets, de les étudier, de les organiser tout au long d'un parcours cohérent et clair, et de rédiger les textes qui exposeraient le propos de l'exposition. Notre rôle était aussi d'éditer un catalogue présentant toute la rechercher récente autour du phénomène des dépôts que présente notre exposition.

Précisément, comment élabore t-on une telle exposition ?

Si des bases avaient déjà été posées avant mon arrivée dès 2019, nous avons repris activement le projet à mon arrivée en mars 2021, soit un peu plus d'un an avant l'ouverture de l'exposition. Un partenariat a été signé avec les musées de la ville de Lons-le-Saunier pour la transposition de leur exposition "Bric-à-brac pour les dieux ?" dont Sylvie était la commissaire. Nous nous sommes donc appuyés sur ce partenariat et sur le comité scientifique de l'exposition pour sélectionner les objets les plus significatifs et contacter les différents membres de la communauté scientifique à même de nous conseiller. À partir des recherches récentes et des objets sélectionnés, nous avons donc élaboré un synopsis d'exposition puis un parcours et des textes. Notre scénographe, Anne-Céline Borey, et notre graphiste, Bénédicte Roland, ont ensuite mis ce propos en espace.

A qui s'adresse-t-elle ? Et qu’est ce que le musée propose autour de cette exposition ?

Notre souhait est qu'elle s'adresse à tous ! À nos habitués/ées, qui pourront découvrir nos collections mises en valeur d'une manière différente et exposées en regard d'objets inédits. Aux visiteurs/teuses de passage, qui pourront aborder une partie de l'histoire de notre région. Aux scientifiques aussi, qui pourront trouver regroupés en un même endroit un vaste ensemble d'objets habituellement dispersés dans les collections européennes. Mais aussi aux néophytes, qui pourront découvrir une période et un phénomène très riches grâce nos visites guidées le week-end et nos ateliers jeune public. C'est d'ailleurs pour ces curieux/rieuses que nous présenterons l'exposition à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, à travers des visites guidées "flash" et par des démonstrations de coulées du bronze par l'association Ermina. L'exposition étant gratuite (et les salles climatisées !), nous invitons vraiment vos visiteurs/teuses à venir déambuler librement dans l'exposition aussi longtemps et autant de fois qu'ils/elles le souhaitent.

Musée Vivant Denon à Chalon-sur-Saône, exposition temporaire 'Des épées pour la Saône ? Les dépôts de l'âge de Bronze en milieu humide’. A voir jusqu'au 8 janvier 2023.

SBR