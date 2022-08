"Place à l’été" à Saint Rémy : le Country Vine et le Country Chalonnais ont fait danser les San Rémois lundi soir 8 août.

Sur le thème de l’Amérique du Nord, ce lundi, les enfants ont pu profiter du Ranch gonflable en plus des jets d’eau de la place de la mairie. A l’ouverture des portes à 10h00, le club de judo a fait des démonstrations et de l’initiation au judo aux enfants et ados. L’après-midi c’est le Boxing Club San-Rémois qui a pris le relais.

"Place à l’été", ce lundi c’était aussi le moment pour les enfants de faire un peu de rodéo sur le dos du taureau mécanique.

Rien de tel qu’un passage sous les jets pour se rafraichir, les jeux d’eau sont toujours appréciés des enfants, ou au stand du glacier.

A 18h00, l’association Country Vine et le groupe Tétra (partie chant de l’association Country Chalonnais) ont ouvert le spectacle avec quelques danses country rehaussées ou non de chansons, histoire de mettre le public dans l’ambiance américaine. Sous la pergola et les brumisateurs, les 12 danseurs et danseuses du Country Vine, accompagnés par les chants de Cathy, Mary, Fred et Denis ont montré différentes formes de danses country ; des démonstrations suivies de séances d’initiation avec un public très enthousiaste et très attentif, apprenant très rapidement le Step, le Touch, le Heel, le Vine, etc…, ces pas montrés successivement par les animatrices Catherine, Mylène, Carine et Nathalie du Country Vine.

Lors de cette initiation à la danse country, des débutants étaient entourés d’adeptes à ce type de danses dont certains et certaines ont fait partie d’associations country et des membres du Country Vine.

Le groupe San Rémois Tétra, avec ses chants, a apporté une belle touche de couleur aux danses du Country Vine.

Les deux vice-reines du carnaval de Chalon, Adélaïde Delèglise, de Saint-Rémy (1ère vice-reine) et Honorine Vincent, du comité Plateau Saint-Jean (2ème vice-reine) ont fait honneur aux deux associations country par leur présence et leur participation à ces séances d’initiation.

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, le spectacle terminé, le public s’en est allé. Il était 20h00, "Place à l’été" a fermé ses portes. Allane et Tom, les deux saisonniers engagés pour ces 6 semaines sont entrés en action pour ranger le matériel qu’ils avaient installé avant l’arrivée du public et nettoyer la place. Durant la journée, ils sont présents pour renseigner les gens, prendre les inscriptions pour certaines activités, faire de la surveillance...

Les impressions recueillies auprès du public à la fin de cette animation country : « c’était super entrainant, on aurait bien dansé encore un peu plus mais l’heure c’est l’heure. Le manque de présence des élus à cette prestation du Country Vine est regrettable comme le manque de vente de boissons surtout par cette chaleur et le manque de toilettes qui seraient bien utiles » nous confiait un spectateur à la sortie de la place.

Le public a passé une excellente soirée au rythme des danses western de l’Amérique du Nord et "Place à l'été" continue jusqu'au jeudi 18 août. Le thème de la semaine prochaine sera l'Océanie.

Le country Vine reprend les cours le lundi 16 septembre à 20h30 à la salle Brassens.

C.Cléaux