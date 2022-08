Vous savez quoi ? Ca va se gâter en Saône et Loire !

Alors que la Saône et Loire n'échappe pas à la sécheresse généralisée, Météo France prévoit une petite accalmie à compter de la semaine prochaine. Le plus dur reste encore à faire puisque d'ici ce week-end, le vent qui assèche tout sur son passage et les températures caniculaires vont encore compliquer les choses. L'accalmie bienfaitrice, sous réserve de dégâts, est annoncée à compter de dimanche à lundi prochain. Un épisode orageux qui pourrait se transformer en quelques jours d'arrosage gratuit. Un arrosage bien évidemment bienvenu au regard du déficit hydrique de ces derniers temps.

Rassurez-vous pour les adeptes du soleil et de la chaleur, le soleil va très vite faire son retour.