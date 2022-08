AVIS DE DECES - Madame Monique BONIN née FUTIN

MERCUREY - SAINT-DENIS-DE-VAUX - GIVRY - SAINT-GEORGES-DE-RENEINS



Patrice (†) et Patricia, Jean-Paul, Eliane et Christian (†), Guy et Marie, Raymond, Dominique et Delphine, Christian, Christophe et Lucie, ses enfants ;

Thierry, David, Laëtitia, Jordan, Toni, Kévin, Marlène, Mélissa, Matthieu, Mathieu, Célia, Chloé, Ludovic, Camille, Valentin, Clémence, Thomas,

ses petits-enfants ;

son frère et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ;

ansi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Monique BONIN

née FUTIN

Survenu le 6 août 2022, à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mardi 16 août 2022, à 11h15, en salle de

cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Monique a rejoint son fils,

Patrice,

décédé en 2020,

et son gendre,

Christian,

décédé en 2002.