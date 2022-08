AVIS DE DECES - Monsieur Daniel PLATHEY

CHALON-SUR-SAÔNE



Daniel PLATHEY

nous a quittés à l'âge de 74 ans.

Thierry et Estelle, Nathalie et Richard, Jannick, Adeline et Christophe, ses enfants ;

Millie, Anouk, Matthias, Clarysse et Nathan, ses petits-enfants ;

et toute sa famille,

vous invitent à vous unir à eux pour lui rendre un dernier hommage au cours d'un temps de mémoire lors de la cérémonie de dispersion des cendres, samedi 13 août 2022, à 11 heures, au cimetière Nord de Chalon-sur-Saône.

Ni fleurs, ni plaques.