AVIS DE DECES - Monsieur Jean SÉVERAC

DRACY-LE-FORT



Françoise Séverac ,

son épouse ;

Charles et Martine,

Michel et Christine,

Jean-Pierre et Nicole,

ses enfants ;

Marie et Christophe,

Etienne et Laurence,

Laure et David,

Anne et Thomas

Camille et Samar,

Antoine et Marianne,

Sophie et Guillaume,

ses petits-enfants,

Léna,Quentin,Hugo,

Justine,Bastien, Louis,

Emma, Théo, Nina, Joaquim, Chloé,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles,

Churlaud,Communal,

Fraysse,Gillio,

Jordan,Rigaud,

Raynaud,

Scaniello,Uranyi,

Cécile et Rémy Haffner,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean SÉVERAC

Survenu le 9 août à l'âge de 99 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 13 Août à 10 heures en l'église de Dracy-le-Fort.

Suivie de la crémation dans l'intimité familiale.

Les cendres seront déposées dans le caveau de famille au cimetière des Planques à Albi (tarn)

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine