Sennecey le Grand reporte son feu d'artifice du 28 août

Compte tenu de la vague de chaleur persistante et des risques d'incendie, y compris dans des zones dites non sensibles,

Compte tenu de l'accident tragique à Cholet lors d'un tir de feu d'artifice le 14 juillet dernier,

Et afin d'assurer la sécurité de chacun,

Le spectacle pyrotechnique qui devait avoir lieu à SENNECEY- LE-GRAND le dimanche 28 août 2022 est REPORTÉ à une date ultérieure qui vous sera communiquée par les mêmes voies de presse.

La Municipalité de Sennecey-le-Grand vous prie de bien vouloir l'excuser de ce contre-temps, mais vous assure de son dynamisme pour vous présenter prochainement un spectacle de qualité.

Au plaisir de vous retrouver.