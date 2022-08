AVIS DE DECES - Monsieur François ONATES

CHALON-SUR-SAÔNE



Isabelle ONATES TREILLE, son épouse ;

Michel et Priscillia,

son fils et sa belle-fille ;

Lorenzo, Giulio, Cordélia, ses petits-enfants ;

Antoinette, sa maman ;

Jean-Michel et Elisabeth, son frère et son épouse ;

Josette TREILLE, sa belle-sœur, ses enfants et petits-enfants ;

Noël et Danielle ROUSTIC, son beau-frère et sa belle-sœur, leurs enfants et petits-enfants ;

Joëlle ONATES, sa belle-sœur, ses enfants et petits-enfants ;

André BORDES, son ami d'enfance et son épouse Isabelle,

ainsi que toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur François ONATES

à l'âge de 64 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 17 août 2022 à 13 heures en la salle du Crématorium de Crissey.

Pas de couronnes - Pas de plaques.

Si vous le souhaitez, vous pourrez accompagner François avec une rose lors de la cérémonie.

La famille rappelle à votre souvenir

Patrick,

son frère décédé en 2021,

Antoine,

son papa décédé en 2021,

Hervé,

son beau-fils décédé en 2012.