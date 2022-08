Toujours près de 300 sapeurs-pompiers mobilisés dans le Jura ce dimanche matin

Point de la Préfecture du Jura

1/ Feu des communes de VESCLES/CERNON

Cette nuit, plusieurs reprises de feu ont été traitées sur le secteur, principalement sur le flan Quest de l'incendie, côté départementale D3. Le bilan total s'élève désormais à 700 hectares brûlés, avec un risque de propagation de plusieurs centaines d'hectares.

Hier samedi 13 août 2022, pen fin d'après-midi, 80 personnes ont été évacuées des hameaux de RUPT (commune de VESCLES) et de MENOUILLE (commune de CERNON). Une proposition d'hébergement leur a été faite au niveau de l'espace Marie Candide BUFFET (commune d'ORGELET), avec l'appui de la Croix Rouge. Ce matin, les habitants du hameau de RUPT (commune de CERNON) peuvent réintégrer leur dpomicile, 219 sapeurs-pompiers et 48 engins de lutte contre l'incendie sont actuellement à l'oeuvre sur le terrain. Les renforts extrpa-départementaux sont maintenus.

Sur le secteur de CERNON, le passage reste exclusivement réservé aux résidents, afin de ne pas perturber le travail des sapeurs-pompiers. Les routes départementales (RD 60, RD 03, RD 99) restent fermées à la circulation. Du fait des pluies attendues dans la journée, une expertise du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a été réalisée en urgence sur le risque de glissement de terrain au droit du hameau de MENOUILLE (forte pente brôlée). Le hameau demeure évacué en attente des résultats du risque de coulée de cendre et de boue avec les pluies.



2/ Secteur de MONTLAINSIA

Cette nuit, la progression du feu en direction de la commune de MONTREVEL s'est confirmée. Dans la nuit, une proposition d'évacuation a été faite aux habitants du hameau, par mesure de prévention. La plupart des habitants ont choisi de se rendre au centre d'hébergement d'urgence au niveau de l'espace Marie Candide BUFFET (commune d'ORGELET), avec l'appui de la Croix Rouge, 32 personnes ont ainsi été accueillies dans la salle. Ce matin, les habitants de la commune de MONTREVEL peuvent réintégrer leur domicile.

200 hectares ont brûlé, avec un risque fort de propagation sur une zone de 400 sont menacés, 60 sapeurs-pompiers et 12 engins de lutte contre l'incendie sont engagés sur ce feu. Ajout Emotionjura : deux Dash vont intervenir dès ce matin.



3/ Secteur de CORNOD et VOSBLES-VALFIN

Ce feu est dorénavant éteint. Le bilan final est de 160 hectares brûlés.



4/ Secteur de SARROGNA

Ce feu est dorénavant éteint. Le bilan final est de 2 hectares brülés.

Au total, 279 sapeurs-pompiers sont mobilisés à cette heure, issus du SDIS du Jura et renforcés par les départements de l'Ain, de Côte d'Or, du Doubs, de Marne, de Meuse, de Saône-et-Loire.

Après une nuit de mobilisation, les agriculteurs continuent leur précieuse intervention aux côtés sapeurs pompiers.