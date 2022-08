Pari réussi pour le pôle jeunesse de Saint-Marcel avec leur tout premier « raid family express » !

C’est très tôt jeudi dernier que le départ du tout premier « raid family express » a été lancé !

Un soir, en regardant « Pekin express » à la télévision, Gaëlle, animatrice et directrice de l’accueil de loisirs de Saint-Marcel, a eu cette idée un peu « folle » !

« Et si on organisait un Pekin express avec les jeunes de la structure ! » a t-elle alors proposé à son partenaire Philippe Gonin, directeur et responsable du pôle jeunesse de la commune.

C’est de cette façon que 8 familles ont accepté de participer à cet événement lancé sur les réseaux sociaux quelques semaines auparavant.

« Pour cette fois, nous voulions inclure les familles, le but pédagogique était de pouvoir créer du lien entre nos jeunes et leurs parents afin de renforcer les relations parents/enfants, à l’âge compliqué de l’adolescence. » ont expliqué Gaëlle et Philippe à Info Chalon.

« On a même eu une famille au complet ! »

En effet, la famille Delhomme qui a deux ados inscrits à l’Agora (pôle jeunes de Saint-Marcel), a participé à 4 : la maman s’est inscrite avec sa fille Hony et le papa avec son fils Esteban !

C’est donc dès la première journée de la course que les 2 mamans et les 6 papas accompagnés des 8 jeunes âgés entre 12 et 16 ans ont enchaîné les épreuves : tir à l’arc, dégustation à l’aveugle ou encore recherche de leurs feuilles de route les yeux bandés.

« Cette première épreuve les yeux bandés, a permis de prouver aux jeunes que leurs parents étaient capables de leur faire pleinement confiance en se laissant guider totalement par la voix de leur enfant » a témoigné Gaëlle.

Le raid, organisé depuis des semaines par Gaëlle et Philippe, a eu lieu dans le Jura.

« L’épreuve dans l’ancien école avec le problème de mathématiques à résoudre sans calculatrice a aussi été mythique » a témoigné un parent participant.

(NDLR : Pour ceux qui souhaitent relever le défi à la maison, voici l'exercice demandé : Un vigneron remplit un tonneau de 228 l de jus. Au bout de 6 ans et 3 mois de vieillissement, le tonneau a perdu 38% de son contenu. Combien de clavelins de 62 cl pourra t-il alors remplir ?)

Le jeudi soir, au terme de la première journée, les deux équipes en tête de la course ont remporté une nuit à l’hôtel tandis que les 6 autres équipes ont dormi au camping de Baumes-les-messieurs.

C’est donc les familles Delage et Therriat qui ont eu le luxe de profiter d’une nuit d’hôtel.

(NDLR: la famille Therriat a laissé sa place à la famille Delhomme « filles » dont la maman s’était blessée quelques heures plus tôt sur la course)

Le vendredi matin, tout le monde s’est retrouvé au foodtruck du camping pour partager le petit déjeuner avant d’entamer la dernière étape de la course dont le challenge était d’atteindre en premier le dernier point de rencontre : le belvédère de Granges.

« Encore une fois, ils nous ont impressionné, en démontrant un esprit d’équipe incroyable ! » a déclaré Gaëlle, émue par ses deux journées intenses en émotion et partages.

En effet, les équipes n’ont pas souhaité jouer « la gagne » mais ont préféré s’attendre sur le parcours et profiter de la vue à couper de souffle en franchissant tous ensemble la dernière étape.

Cette belle course s’est terminée, vendredi soir dernier, par la remise de prix, le rendez-vous était fixé à 20h au réservoir de St Marcel.

Gaëlle et Philippe ont souhaité remercier : Justine, animatrice employée de la commune qui les a suivi dans la gestion de la course, les trois jeunes bénévoles, les maires des communes de Lans et Saint-Marcel mais aussi ceux de Ménétrux-en-Joux et de Baumes les Messieurs, ainsi que la Caisse d’Allocations Familiales qui a versé une subvention pour financer le projet.

Le maire de Saint-Marcel Raymond Burdin, entouré de son adjoint Jean François Kicinski, a pris la parole à son tour pour remercier le travail effectué par les animateurs, mais aussi pour la participation des jeunes et de leurs familles à ce bel événement.

Le maire de Lans Gilles Desbois et son adjointe Annie Marchand avait également fait le déplacement.

Après les coupes remises aux trois premières équipes gagnantes : la Famille Delage, la famille Therriat et la famille Delhomme,

la soirée a pu se poursuivre autour d’une bonne paella où la bonne ambiance était au rendez-vous.





Amandine Cerrone.