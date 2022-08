OFFRES D’EMPLOIS - Comdata Chalon sur Saône recrute plusieurs profils

Vous rêvez de rejoindre une entreprise dynamique au sein d’une équipe passionnée et bienveillante ?

Implantée dans la zone commerciale la plus attractive de Chalon sur Saône, Comdata, acteur majeur de la relation client à distance, recrute plusieurs profils, alors pourquoi pas vous ?

Vous vous reconnaissez dans les différents profils évoqués ci-dessous ? Quel que soit votre expérience et votre parcours, Comdata se charge de vous former au projet et aux outils.

40 à 50 conseillers pour un service client d’opérateur mobile (CDD temps plein 6 mois)

Votre rôle :

Répondre aux sollicitations du client en vous assurant qu’il soit satisfait de l’échange qu’il a eu avec vous. Vous êtes garant de la marque que vous représentez en proposant des offres et/ou produits adaptées à votre interlocuteur.

Ce job est fait pour vous si :

Vous avez le sens du service

Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique

Vous êtes dotés d’une réelle empathie

Le petit + :

Vous avez le goût du challenge et aimez relever les défis

Rémunération mensuelle fixe + part variable sur objectifs + tickets restaurants + mutuelle + avantages liés au comité d’entreprise + télétravail possible après évaluation de l’autonomie

3 conseillers recouvrement (CDD temps plein 6 mois)

Votre rôle :

Négocier des solutions de recouvrement avec des clients débiteurs en vu de leur permettre de retrouver une solvabilité saine et ainsi assurer la pérennisation de la relation commerciale

Ce job est fait pour vous si :

Vous avez le sens de la négociation

Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique

Vous savez être à la fois ferme mais aussi compréhensif et à l’écoute de votre interlocuteur

Le petit + :

Vous êtes dotés de connaissances en comptabilité

Rémunération mensuelle fixe + part variable sur objectifs + tickets restaurants + mutuelle + avantages liés au comité d’entreprise + télétravail possible après évaluation de l’autonomie



5 conseillers pour un service client mutuelle et prévoyance santé

Votre rôle :

Répondre aux sollicitations du client sur des questions relatives à leur couverture santé en vous assurant qu’il soit satisfait de l’échange qu’il a eu avec vous. Vous êtes garant de la marque que vous représentez en proposant des solutions de services adaptées à votre interlocuteur.

Ce job est fait pour vous si :

Vous avez le sens du service

Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique

Vous êtes dotés d’une réelle empathie

Le petit + :

Vous avez une première expérience dans le domaine de la santé

Rémunération mensuelle fixe + part variable sur objectifs + tickets restaurants + mutuelle + avantages liés au comité d’entreprise + télétravail possible après évaluation de l’autonomie

1 technicien / administrateur réseau (CDI temps plein)

Votre rôle :

L'Administrateur Systèmes et Réseaux fiabilise et optimise le fonctionnement de l'outil informatique du l'entreprise. Il intervient plus particulièrement sur les logiciels de base (système d'exploitation) et les outils associés.

Il doit garantir un service permanent et fiable pour les utilisateurs en les sensibilisant à la sécurité.

Il assure un rôle de veille, de prévention, d'assistance et d'alerte.

Ce job est fait pour vous si :

Vous êtes issu d’une formation technique

Vous avez une première expérience réussie dans ce domaine



Le petit + :

La diversité des tâches à effectuer est un moteur pour vous

Rémunération selon le profil + primes tickets restaurants + mutuelle + avantages liés au comité d’entreprise + télétravail possible après évaluation de l’autonomie

1 alternant(e) service technique

Ce job est fait pour vous si :

Vous préparez un diplôme dans le secteur technique et recherchez un employeur qui pourra vous apporter de solides compétences ainsi qu’une expérience significative dans le domaine étudié.

Le petit + :

Vous appréciez la diversité des tâches

Rémunération mensuelle fixe + part variable sur objectifs + tickets restaurants + mutuelle + avantages liés au comité d’entreprise + télétravail possible après évaluation de l’autonomie

1 alternant(e) service ressources humaines (recrutement, formation, administration et services généraux)

Ce job est fait pour vous si :

Vous préparez un diplôme dans le secteur des ressources humaines à dominante recrutement et recherchez un employeur qui pourra vous former et vous apporter une forte expérience dans le domaine de l’administration.

Le petit + :

Vous aimez travailler en équipe

Rémunération mensuelle fixe + part variable sur objectifs + tickets restaurants + mutuelle + avantages liés au comité d’entreprise + télétravail possible après évaluation de l’autonomie

Vous vous êtes reconnus dans un de ces différents profils ?



Envoyez dès maintenant votre CV à

[email protected]

Comdata Chalon sur Saône

8 a rue George Eastman

71100 Chalon sur Saône

Téléphone: 03.85.90.56.00

Site web