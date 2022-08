Driss Essabar, une main toujours tendue vers la jeunesse

Accompagner les jeunes dans leur vie de citoyen, c’est la mission que se fixe Driss Essabar depuis plus de 25 ans, Plus que des mots, cet homme de valeurs et d'actions met tout son réseau au service de la jeunesse. Plus de détails avec Info Chalon.

Que Driss Essabar soit sur la Place de l'Obélisque, au Plateau, au Stade-Fontaine aux Loups ou aux Prés Saint-Jean, vous pouvez être sûrs que des jeunes viendront lui serrer la main et même fort à parier qu'il connaît leurs prénoms.

De par sa profession, en tant que responsable Prévention Contrôle Sûreté chez Transdev STAC, et le monde du sport, en tant que président de l'Association Chalonnaise de Football (ACF) et du Boxing Club San-Rémois, cet homme de terrain fait le lien entre le monde du travail et une jeunesse parfois en difficulté pour qui il est parfois le dernier recours.

Adepte du parler vrai, Driss s'est fixé pour mission d'accompagner les jeunes dans leur vie de citoyen.

«Loin de moi l'idée de me substituer aux acteurs sociaux qui font un travail formidable mais malheureusement il y en a encore beaucoup trop qui ne savent pas à quelle porte frapper. Alors, ils m'interpellent et me font part de leurs difficultés, conscients pour la plupart que je ne triche pas. C'est ma réputation qui me précède, elle est le fruit de nombreuses années à arpenter le terrain. Ils ont confiance en moi et cela m'honore», nous explique Driss.

Depuis 2008, année où il intègre Transdev STAC, ce dernier a participé activement, avec ses équipes de contrôleurs, vérificateurs et médiateurs, à la pacification du réseau, avec la mise en œuvre d'actions spécifiques, les incivilités ont diminué de plus de 80% et l'environnement à l'intérieur des véhicules s'est nettement améliorée.

Ce sportif de haut niveau a également été un moteur dans le déploiement de la politique des partenariats menée par Transdev STAC auprès des Maisons et Régies de quartiers, des clubs sportifs et des associations d’insertion (Mission Locale du Chalonnais, Plan Local pour l'Insertion par l'Emploi du Grand Chalon, Garantie Jeune, etc.).

Fort de plus de 25 ans d'expérience sur le terrain, ce parrain local de la Fondation Transdev mène de nombreuses missions de prévention auprès des établissements scolaires (collèges, lycées, IUT) du territoire du Grand Chalon.

C'est d'ailleurs pour l'ensemble de ses actions au sein de la jeunesse que cet homme de valeurs et d'actions a reçu les insignes au grade de chevalier de l'Ordre National du Mérite, le samedi 20 novembre 2021 au Colisée.

«J'ai aidé de nombreux jeunes de l'ACF à trouver un stage ou un emploi. Aujourd'hui, ce sont les supporters qui m'apportent leurs CVs», nous précise-t-il.

Dernièrement, Driss nous indique que Transdev STAC Bourgogne Franche-Comté Sud recrute et forme pour des postes en CDI de conducteurs* (H/F) à Chalon-sur-Saône, Torcy, Gueugnon, Autun et Louhans et de mécaniciens (H/F) à Chalon-sur-Saône et Torcy.

Alors, si vous êtes intéressés, veuillez contacter Aurélia Potinet au 06 13 84 65 30 et adresser votre CV à l'adresse suivante : [email protected].

* Critères : permis D - FIMO ou FCO à jour / possibilité de formation - permis B obligatoire, services scolaires, lignes régulières et lignes urbaines.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati