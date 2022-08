Découvrez les coups de coeur de l’été de Marie-Charlotte

Avec Marie-Charlotte les conseils de lecture pour finir l’été en beauté ne manquent pas. Elle a sélectionné :

‘La choucroute’» d’Héloïse Solt, chez Little Urban : « Ça s’active en cuisine autour d’une marmite incroyable ! Au menu du jour : une recette authentique pour lutter contre l’ennui. L’ingrédient principal ? L’imagination ! Impossible de résister aux délicieuses inventions des enfants qui débordent d’imagination en l’absence des adultes ». Résumé Editeur.

‘Balades en Philosophie’» par Janine, Chez Delcourt : « La philosophie au quotidien en bande dessinée : des penseurs et leurs idées pour aborder des questions de la vie de tous les jours. Dans cet album, Janine amène avec humour la philosophie dans notre quotidien. Elle invite Platon à table, Descartes dans la salle de bains… Elle démontre que les idées ne se périment pas. Loin d’être une discipline ancienne et figée, la philo devient une boite à outils dans laquelle nous pouvons piocher concepts et notions qui nous permettent de mieux comprendre le monde ». Résumé Editeur.

Le roman ’Celle que je suis’» d’Anne Loyer, chez Slalom : « En Inde, encore aujourd’hui, naître fille reste un handicap. A 16 ans, Anoki va en faire la douloureuse expérience. Jusque-là pourtant, rien dans sa vie à New Delhi, au sein d’une famille moderne et aimante, ne la préparait au destin qui l’attend. Depuis toute petite, ses parents lui ont appris, comme à ses deux grands frères et à sa petite soeur, l’importance des études. Mais lorsqu’elle pense pouvoir choisir son avenir, elle se heurte à l’hostilité des siens et au poids des traditions. Anoki, rebelle et amoureuse, va tout faire pour échapper au futur qu’on veut lui imposer… » Résumé Editeur.

Un manga, à partir de 14 ans, ‘Si nous étions adultes…’ de Takako Shimura aux Editions Akata : « Avec ‘Si nous étions adultes…’ Takako Shimura signe une oeuvre particulièrement moderne, en scrutant de près l’intimité de ses personnages. Tiraillées entre le poids de la société et les mauvaises décisions du passé, ses héroïnes trouveront sans mal un écho auprès des lecteurs ». Résumé Editeur.

Rubrique Lecture/Coups de coeur de l'été, Photo transmise par la librairie Develay pour publication, texte : résumé éditeur.