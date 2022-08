AVIS DE DECES - Madame Nadine BRUN née VERRIEN

CHALON-SUR-SAÔNE



Stéphanie et Anthony,

sa fille chérie et son gendre ;

Kyara, Kylian,

ses petits-enfants chéris ;

Henri VERRIEN,

Josette VERRIEN née MORIN, son papa et sa maman ;

Dominique, sa sœur ;

Xavier, son neveu ;

Régis, son très cher ami ;

ainsi que toute la famille et les amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nadine BRUN

née VERRIEN

survenu le 16 août 2022,

à l'âge de 59 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 23 août 2022, à 10 heures, en l'église Saint-Paul de Chalon-sur-Saône.

Chacun d'entre vous est invité à se munir d'une rose pour le dernier aurevoir à Nadine.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.