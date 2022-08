COVID-19 - En Bourgogne-Franche Comté, l'ARS appelle à garder les bons réflexes au retour de vacances

La chute du taux d’incidence amorcée ces dernières semaines se poursuit sur les 7 derniers jours : il passe sous le seuil de 150 pour 100 habitants en population générale. Pour la tranche d’âge des plus de 65 ans, il s’établit à 209. Le taux de positivité des tests à 20% continue également sa lente décroissance.

Il n’est pas trop tard pour se faire vacciner. La deuxième dose de rappel peut être réalisée dès 6 mois après la première pour les personnes de 60 à 79 ans, les femmes enceintes, les adultes à risque de forme grave et leur entourage ; et dès 3 mois après le premier rappel pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents en EHPAD et USLD et les personnes immunodéprimées. Si une infection au Covid-19 est survenue entre les deux doses de rappel, il est recommandé de respecter un délai de 3 mois.

Le port du masque est fortement recommandé lorsqu’il y a une forte concentration de population, en particulier dans les transports en commun, mais également dans les espaces clos, en présence de personnes fragiles et en cas de symptômes évocateurs du Covid-19.

Les autres recommandations générales restent en vigueur :

Aérer régulièrement les espaces clos,

Se laver fréquemment les mains,

Avoir recours au dépistage dès les premiers symptômes,

S’isoler en cas de positivité du test.