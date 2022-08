Rousseau, le tonnelier, partenaire incontournable du vigneron

Que ce soit à Gevrey-Chambertin ou Couchey, les vignes ne sont jamais loin des ateliers de la Tonnellerie Rousseau. Pour garantir une parfaite adéquation entre le contenant et le contenu, la troisième génération à la tête de l’entreprise sélectionne avec soin ses bois et définit la méthode la plus adaptée pour concevoir le tonneau en lien avec les vignerons.