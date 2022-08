La Maison des seniors de Chalon affiche son programme pour la rentrée

La Maison des Seniors propose ses activités aux Chalonnais de 55 ans et plus avec un nouveau programme pour le mois de septembre. Inscription à compter du 22 août.

Fort de la dynamique installée et de l’engouement généré par la plupart des actions proposées, l’équipe de la Maison des Seniors a construit dans la continuité un programme dense et varié pour ce mois de septembre autour des thématiques suivantes :

· connaître et préserver notre planète

· divertissement

· culture et patrimoine

· forme et bien-être

· loisirs sportifs

· les clés du numérique

· sortie

· pour rester connecté.

Ce qu’on retrouve entre autres dans le programme :

- la Chorale des chanteurs autonomes

- repas dansant

- visites

- La marche nordique

- atelier théâtre

- méditation et relaxation

- balade à vélo électrique

- atelier tablette numérique…



Ce sont 17 activités à retrouver pour le mois prochain.