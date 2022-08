"Villes et villages fleuris" débute les visites communales à compter de ce mardi

Cette année, les visites de contrôle auront lieu dans les 22 communes labellisées 1 fleur du département. Elles permettent de garantir le bon niveau de qualification de ces communes, et le cas échéant, de les accompagner vers le label supérieur. Elles sont aussi l'occasion pour ces communes de montrer leur savoir-faire et leur engagement vis-à-vis du label.

Le label “Villes et Villages Fleuris” encourage les communes à végétaliser l’espace public, préserver les ressources naturelles et la biodiversité, créer des îlots de fraîcheur, développer l’attractivité touristique, résidentielle et commerçante, tout en s’adaptant aux défis actuels et futurs de notre environnement.

C’est un outil d’aide au quotidien pour les collectivités qui souhaitent améliorer la qualité de vie, la santé et le bien-être des habitants.

La grille d'évaluation nationale permettra de contrôler : la mise en œuvre du projet municipal, l'animation et promotion de la démarche,

le patrimoine végétal, la gestion environnementale, la qualité de l'espace public, l'analyse par espace.

La grille d'évaluation nationale est consultable via ce lien.

Le jury départemental sillonnera donc la Saône-et-Loire pour constater les efforts réalisés par tous en termes de qualité de vie.

Pour récompenser les meilleures actions, une cérémonie de remise des prix aura lieu en début d'année 2023, en présence d'André ACCARY, Président du Département de Saône-et-Loire, des conseillers départementaux, de la Mission Tourisme du Département de Saône-et-Loire, et des maires de Saône-et-Loire.