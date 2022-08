Voix de Russie et d’Ukraine proposent un concert pour la Paix à Tournus

auréat de nombreux concours internationaux, le chœur a été créé en 1992 par Yulia Khutoretskaya.

Il réunit des étudiants et diplômés de toutes les grandes écoles musicales de Saint-Pétersbourg, Kiev et Moscou.

Il a été engagé aux “Etoiles des Nuits Blanches”, au “Printemps Musical de Saint-Pétersbourg”, aux Festivals “Sound Waves”, “de l’Avant-garde à Aujourd’hui”, “Swing of White Nights” “Arts Square” et a chanté au Festival de Pâques de Moscou. Le chœur a également effectué de nombreuses tournées en Lettonie, Allemagne, France, Suisse, Espagne, mais aussi, aux Etats-Unis et au Japon.

L’ensemble possède un très vaste répertoire de chants orthodoxes, de chants traditionnels russes et ukrainiens mais également de nombreuses œuvres de compositeurs occidentaux couvrant une vaste période de l’histoire de la musique. Il est en effet très rare de trouver un chœur qui interprète avec autant d’aisance et de style le chant grégorien et les motets de Lotti, Palestrina, Gesualdo ou Bach ainsi que les œuvres des grands maîtres de la seconde moitié du XXe siècle, tels Messiaen, Hindemith, Rachmaninov, Stravinsky, Schnittke, Pärt ou Sviridov.

Le chœur a eu la chance de collaborer avec de grands maîtres de l’art musical. Il a réalisé des enregistrements sous la direction de Sir Georg Solti et chanté sous la direction de Yuri Temirkanov, Alexander Titov et Valery Guerguiev. Il s’est produit en concert avec Montserrat Caballé, Katia Ricciarelli. Le chœur a été l’une des quatre formations de la ville choisie par l’Union des Compositeurs de Saint-Pétersbourg pour participer au Printemps Musical qui a célébré le 300e Anniversaire de la Fondation de la Capitale des Tsars.

La première tournée de l’ensemble en France date de décembre 2006 avec les concerts de clôture du Festival de Musique Baroque de Lyon. Cet été, l’ensemble présentera des chœurs orthodoxes de différentes époques, et des chants traditionnels et poétiques de Russie et d’Ukraine.

Au cours du concert, ces deux expressions de ce qui constitue l’Âme slave se succèdent, mises en espace avec l’originalité et la poésie dont fait preuve à chaque nouveau programme Yulia Khutoretskaya. Gageons que ce concert n’échappera pas à la règle. Un quotidien suisse commentait ainsi un des concerts du Chœur ...

“ Merveilleux dans ses nuances, magnifique dans sa qualité ; la puissante unité et la pureté des voix du Chœur de Yulia Khutoretskaya nous ont envoûté ; avec quelle authentique musicalité et quelle virtuosité ! ”



Volodymyr GOMBA



Originaire de Crimée, Volodymyr GOMBA est diplômé en musique et chant de l'Université de Simféropol et en pédagogie et pratique du chant de l'Université de Yalta. Il a été soliste du Chœur de Crimée, avec lequel il a effectué des tournées en France, Italie, Allemagne, Espagne, Autriche, Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Aux concours nationaux de chant sacré en Ukraine, il a reçu le premier prix à Dniepropetrovsk et également le premier prix à Yalta en quatuor de voix d’hommes.

Volodymyr Gomba se produit en récital accompagné du piano et en soliste à l'invitation de chefs de chœurs.

Il est chanteur au sein de plusieurs formations vocales parmi lesquelles on peut citer, Les Chantres Orthodoxes et l'Ensemble Chersonèse. Il se présente régulièrement avec ces ensembles en tant que soliste basse.

Il est chanteur invité du Chœur du Théâtre du Capitole de Toulouse et travaille également avec l’Opéra de Monte-Carlo à Monaco.

