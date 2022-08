Saint Rémy : Tir à l’arc, tissage en raphia, course d’orientation et bateau gonflable pour cette dernière semaine de "Place à l’été".

Cette semaine plus courte avec le lundi férié et la clôture le jeudi n’a pas été pour autant moins intense que les cinq précédentes. En effet, quelques animations phares ont permis aux enfants et aux adultes de profiter encore un peu des activités programmées par la mairie de Saint Rémy.

Dès 16h00 le mardi après-midi, les personnes qui le souhaitaient, ont pu s’initier au tissage d’objets en raphia. Comme le crochet ou les aiguilles à tricoter, c’est tout un apprentissage qu’il faut faire et le démarrage est parfois un peu fastidieux. L’idée était de réaliser un petit plateau rond, les stagiaires ont mis un certain temps pour obtenir le début de la forme en spirale, travail qu’ils vont pouvoir continuer chez eux. Cette spirale est la base pour confectionner des plateaux mais aussi des corbeilles. Animation sous la houlette de Magalie du service famille de la mairie.

Pour bien terminer ce mardi, des séances de tir à l’arc étaient proposées aux enfants de 6 ans et plus par Maxime, de "Varappe Evolution", spécialisée dans les activités sport, loisir et pédagogie. Ce sport développe et renforce en effet l’équilibre, la concentration, la maîtrise de soi, et augmente la précision.

Les enfants passaient par petits groupes au pas de tir, le plus dur était, pour les plus jeunes, de tendre la corde. Une activité sous le regard très intéressé de Brigitte Martin adjointe à la mairie.

Les jours se suivent et les activités proposées se succèdent à l’image de celles du mercredi avec, pour les enfants, en remplacement du ventriglisse, une structure gonflable "Shooter bateau pirate" et son thème original sur les pirates. Le "ventriglisse" était un jeu utilisant de l’eau interdit en cette période où il est demandé à tout un chacun de faire attention à ne pas gaspiller cette eau si indispensable à toutes formes de vie. Amandine et ses collègues de la mairie ont fait preuve d’une grande réactivité pour trouver la bonne solution de remplacement du "ventriglisse".

Cette structure gonflable, en forme de bateau pirate géant extrêmement bien décoré, a ravi tous les petits matelots. Ce bateau dispose de deux échelles latérales de part et d’autre d’un toboggan central, d'une aire de sauts avec obstacles mais aussi de 2 canons à boules et cibles. Les 10 mètres de cette structure gonflable sur le thème des pirates pouvaient accueillir jusqu’à 15 enfants simultanément.

Pendant que les enfants prenaient grand plaisir à jouer dans la structure gonflable, une course d’orientation préparée et organisée par Lauriane, prestataire de Sport Loisirs Evolution de Pierre de Bresse, a regroupé à 16h00 un peu plus d’une trentaine de personnes, le départ se faisait dans l’enceinte de Place à l’été. Après un petit briefing, en présence d’Alain Mère premier adjoint, les participants, en individuel, en famille, entre amis, sont partis à travers la commune à la recherche d’indices pour pouvoir découvrir l’énigme au retour. 10 balises judicieusement disposées ont conduit les marcheurs dans différents lieux de Saint Rémy leur permettant de découvrir ou redécouvrir leur commune : fresques, parcs, etc… Tout le monde pouvait y participer, la seule restriction était que les enfants soient accompagnés d’une personne adulte. L’arrivée, au même endroit que le départ, s’est faite légèrement égrainée mais chacun a rapporté suffisamment d’indices pour découvrir le mot caché qui était tout simplement allumette. Le but était de donner un sens à cette ballade d’une heure environ.

Le premier adjoint était là pour accueillir les participants au retour de leur ballade.

Une course d’orientation très appréciée de tous ceux et celles qui ont participé à ce petit challenge pour trouver "l’allumette fictive".

Prochain article à venir d’Info Chalon : la clôture de Place à l’été.

C.Cléaux