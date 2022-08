Quartiers d'été : Alert'eau Plateau du 22 au 27 août

Après une petite pause, «Quartiers d’été», ce dispositif qui propose aux enfants et adolescents résidant dans des quartiers prioritaires, mais aussi à leurs familles, de participer à des activités gratuites et intergénérationnelles afin d’occuper leur été, s'installe au Plateau Saint-Jean. Plus de détails avec Info Chalon.

De nombreuses animations d'eau, de jeux, de découvertes, de musique, de danse et surtout un sacré air de vacances qui vous attendent du 22 au 27 août au Plateau Saint-Jean, pour l'avant-dernière étape de «Quartiers d’été» à Chalon-sur-Saône.

Les animateurs jeunesse de la Ville et la Maison de quartier du Plateau vous donnent rendez-vous à la Plaine de jeux de 15 heures à 19 heures (zoo et ranch gonflable, piscine à balles, tresses et tatouage, minigolf et plein d'autres surprises).

Et, de 19 heures à 21 heures 30, pour une soirée Limbo et DJ Summer Time.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati