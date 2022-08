Un jeune militaire armé retranché dans un hôtel à Montceau les Mines

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire

Un individu armé s'est enfermé dans sa chambre de l'hôtel Ibis de Montceau-les-Mines ce mardi depuis 11h00 du matin. Par mesure de prudence, l'hôtel a été évacué de tous ses clients et personnels et la police et la gendarmerie ont fermé les accès à la zone environnante.

Des négociations sont actuellement en cours avec l'individu pour l'amener à sortir de l'hôtel. Par mesure de sécurité, il est recommandé de ne pas s'approcher des lieux et de laisser les forces de l'ordre travailler.

lire l'article sur Creusot infos