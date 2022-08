AVIS DE DECES - Monsieur Jacques LALY

CHALON-SUR-SAÔNE



Madame Josette Laly,

son épouse ;

Marie-Josée et Arnaud Thomas,

sa fille et son gendre ;

Léonie, Adèle, Arsène,

ses petits-enfants adorés ;

Éléonore Laly,

Richard Jacquemin et Myriam,

ses neveux et nièces ;

Edouard, son petit-neveu ;

Marie-Agnès Laly, Andrée Vandros, ses belles-soeurs ;

Les familles Laly, Perrin et Vandros ainsi que tous ses amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques LALY

à l'âge de 78 ans.

Ses obsèques se dérouleront le samedi 27 août 2022 à 11h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Une boîte à dons sera mise à disposition pour la recherche contre le cancer.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie sincèrement les personnes qui prennent part à sa peine.