Quartiers d'été : spectacle interactif et fluorescent avec Barba'Boum à la Maison Verte

Dans le cadre du dispositif «Quartiers d'été», les enfants du Plateau Saint-Jean avaient rendez-vous à la Maison Verte pour le spectacle Barba'Boum, ce lundi 22 août 2022.

On range les chaises et on danse avec ce spectacle proposé par la Compagnie L'Escargot de Nuit!

Au gré des vents, sur des musiques traditionnelles ou parfois actuelles, les enfants ont traversé les cinq continents avec un drôle d'équipage.

À bord de ce navire, le Capitaine William, un vieux loup de mer féru d'histoire et de géographie qui n'hésite pas à partager son savoir, un moussaillon, expert en lumières magiques, formidable Dj à ses heures perdues qui se charge d'activer les machines et BarbaZik, un chorégraphe virtuose, subtil mélange entre Fred Astaire et Michael Jackson, qui invitera les enfants à le suivre dans ses rythmes endiablés.

Dans ce voyage initiatique à la découverte de notre planète, ils ont appris entre autres à twister sur Les Beatles, à se déhancher sur les percussions africaines, à participer à une merveilleuse batucada... jusqu'à l'apothéose : le Moonwalk personnalisé de BarbaZik qui transformera la Maison Verte en boum géante !

Voilà une façon ludique pour les enfants d'éveiller leurs corps, de stimuler leur curiosité et évidemment, le plus important, de s'amuser.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati