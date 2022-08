Gel des loyers pour les logements énergivores : le Grand Chalon soutient les propriétaires pour que la sobriété énergétique soit accessible à tous

Alors que depuis ce mercredi 24 août 2022, la loi impose le gel des loyers pour les logements énergivores, classés catégories F et G, le Grand Chalon rappelle aux Grands Chalonnais propriétaires d’un logement, l’accompagnement technique et le soutien financier dont ils peuvent bénéficier de leur agglomération.

Les experts de l’Espace Habitat Conseil du Grand Chalon se tiennent à la disposition du plus grand nombre, sur rendez-vous, pour conseiller techniquement et orienter vers la bonne aide financière.

Depuis 2015, ce sont au total plus de 8000 contacts qui ont été établis pour accompagner les Grands Chalonnais dans une dynamique de sobriété foncière. Globalement, 495 logements privés et publics ont été soutenus grâce aux aides du Grand Chalon pour bénéficier de rénovations thermiques soit 1.4 million d’euros pour 10.6 millions d’euros de travaux.

Pour Sébastien Martin, Président du Grand Chalon «La situation écologique et l’augmentation des prix de l’énergie imposent que nous placions la sobriété énergétique au cœur de notre Projet de territoire et que nous soutenions les habitants pour atteindre cet objectif. Plus qu’un concept, elle doit devenir une réalité accessible au plus grand nombre ».

Cet accompagnement local proposé par le Grand Chalon s’avère d’autant plus important qu’au 1er janvier 2023, les logements classés G au DPE seront quant à eux interdits à la location.

Espace Habitat Conseil :

7 rue Georges Maugey, 71100 Chalon-sur-Saône 03.58.09.20.45 – [email protected]

Toutes les informations disponibles sur www.legrandchalon.fr